Inés Arrimadas: "Iceta parla del que el PSOE vol amagar"

La candidata de Ciutadans a Barcelona, Inés Arrimadas, ha participat aquest dimarts en una roda de premsa a Efe en què ha carregat durament i amb insistència contra els socialistes. La líder del partit taronja (que encara participarà en el pròxim ple del Parlament), ha fet èmfasi en dibuixar un PSOE amic de l'independentisme basc i català. "Miquel Iceta parla del que el PSOE vol amagar", ha afirmat en relació al líder del PSC a Catalunya: "Em temo que el senyor Pedro Sánchez li farà cas a l’àmbit territorial". "Sánchez ha triat Bildu, el PNB, Rufián, Torra i Puigdemont", ha recalcat: "Si tu pactes amb ells, estàs renunciant a Ciutadans, perquè som l'antítesi", ha dit rebutjant novament qualsevol pacte postelectoral de Cs amb el PSOE.

Preguntada sobre els resultats a Catalunya (el CIS li dona els mateixos escons, 4, que quan el líder era Juan Carlos Girauta), Arrimadas ha considerat que, "malgrat que als partits independentistes els pugui interessar només Catalunya", per a Ciutadans el resultat que compta és el total: "El bon resultat és que Pedro Sánchez surti de la Moncloa", ha sentenciat. Una afirmació que s'ha materialitzat en una primera setmana de campanya en què la candidata per Barcelona no ha participat en cap acte públic a la província que representa, ni tampoc els següents de la llista: Toni Roldán (que s'ha limitat a ser en el debat de TVE Catalunya), José María Espejo Saavedra i Fernando de Páramo. De fet, bona part dels actes del partit han estat en els últims dies protagonitzats per la número cinc a la llista al Congrés, Carina Mejías, i el portaveu de Cs a Catalunya (que no es presenta a les eleccions), Carlos Carrizosa. Sigui com sigui, Arrimadas ha assegurat que això canviarà de cara a la segona setmana de campanya, i que té programats set actes a Catalunya. "Amb molt d'orgull", ha assegurat: "Però també soc la portaveu nacional i la meva imatge és a tot Espanya", ha sentenciat.

En el mateix sentit, ha explicat el seu salt a Madrid (i el d'altres diputats del Parlament) de la manera següent: "Amb aquest Parlament tancat quan l'independentisme vol, he arribat a la conclusió que el millor que puc fer per als catalans és governar Espanya". "La meva intenció és seguir defensant el mateix, però amb les eines d'un govern d'Espanya", ha conclòs.

D'altra banda, Arrimadas també ha carregat contra la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, un fitxatge triat directament per competir amb Ciutadans. "El PP va canviant de candidats, però el problema és el mateix, que sempre que ha pogut ha pactat amb els independentistes", ha expressat. "Els catalans tenim memòria, i hem vist que ens han abandonat. Amb governs del PP i el PSOE s’han cedit coses a l’independentisme", ha conclòs, i ha llançat un dard també contra el president del PP, Pablo Casado: "El veig més pendent de seguir sent el president del PP que de fer fora Sánchez". "Està més pendent dels seus embolics interns", ha conclòs.