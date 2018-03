Intel·lectuals i polítics catalans publiquen un manifest en què demanen investir Carles Puigdemont

"Ningú no pot dubtar que és un home de profundes conviccions republicanes que, durant el seu mandat, ha assumit amb coratge els valors i principis de democràcia i progrés". Amb aquestes paraules un centenar d'intel·lectuals i polítics de l'escena catalana defensen la figura del president Carles Puigdemont en un manifest fet públic avui mateix i que aposta per tornar a investir Puigdemont, "destituït il·legalment amb matusseres maniobres polítiques i jurídiques", remarquen.



Entre els signants s'hi troben destacades figures del panorama polític, com l'exvicepresident del Govern Josep Lluís Carod-Rovira; el flamant vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, i l'escriptora Liz Castro. El breu manifest, però, també compta amb el suport de rellevants personatges del món de la dramatúrgia, com el director Joan Lluís Bozzo i l'escriptor Joan-Lluís Lluís, així com diversos professors i juristes.



Els impulsors del manifest destaquen l'excepcionalitat del moment actual que viu Catalunya i asseguren que "la Transició s'ha despullat de la seva façana democràtica" i que "el franquisme ha tornat a emergir". De la mateixa manera, consideren que l'exili del president Puigdemont, així com "el paper simbòlic que els seus perseguidors li han atorgat", han fet de la seva persona un "referent internacional que esdevé, de cara al món, un exemple de dignitat i coherència". Així doncs, asseveren que "la força dels fets" el converteix en el "gran actiu d'un republicanisme" que va més enllà de qualsevol forma de govern i que "s'avé amb la filosofia del país".



Per aquest motiu, i després de la detenció de Carles Puigdemont i de l'admissió a tràmit des del Comitè de Drets Humans de l'ONU de la demanda per garantir els drets polítics del president, "des del món republicà, d'esquerres, social i sindical", insten el president del Parlament, Roger Torrent, a proposar la investidura de Carles Puigdemont, una petició que amplien a "totes les forces polítiques democràtiques i republicanes" del Parlament de Catalunya.