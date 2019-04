El ministeri d'Interior torna a denegar els mítings que ERC volia fer a Soto del Real i Alcalá Meco

Finalment, Esquerra Republicana no podrà celebrar cap míting a les presons de Soto del Real i Alcalá-Meco. Així ho ha determinat aquesta tarda la secretaria general d'Institucions Penitenciàries després que la Junta Electoral Central (JEC) els traspassés la decisió. L'administració penitenciària considera que la celebració d'aquests actes comportaria "anar en contra de principis de seguretat elementals" i que "alterarien la funcionalitat" dels centres penitenciaris on, especifiquen "existeixen uns horaris preestablerts per a les activitats que s'hi desenvolupen".



L'òrgan, doncs, conclou que aquests mítings implicarien haver de reforçar el servei de personal funcionari per a "poder garantir la seguretat de les persones". Un altre dels motius pels quals han apostat per denegar la sol·licitud és la "incompatibilitat" amb el judici que actualment s'està celebrant al Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Institucions Penitenciàries ha determinat que que el judici podria "interferir" en la realització dels actes, ja que "algunes de les persones que es troben en presó provisional, són candidats a les eleccions", han especificat.



El principi de neutralitat també apareix en el seguit de motius que exposa l'administració per a justificar el veto. "Els poders públics han d'observar un deure de neutralitat política durant els processos electorals", argumenten i, afegeixen que aquesta obligació no es podria garantir en termes d'espai i temps en cas que "tots els grups polítics sol·licitessin participar-hi".



Sigui com sigui, Esquerra Republicana ha confirmat que aquest dissabte 13 d'abril i ja en plena campanya per les generals del 28 d'abril, els diputats al Congrés Gabriel Rufián i Carolina Telecha visitaran Oriol Junqueras a Soto del Real i faran una atenció als mitjans des de les portes del centre.



El passat 4 d'abril, el govern espanyol ja havia rebutjat que ERC i JxCat efectuessin actes de campanya als dos centres on hi ha reclosos els presos independentistes amb els mateixos arguments: alteració de les normes del centre i atemptar contra els principis elementals de seguretat. En aquella resolució, i respecte la present petició, l'executiu espanyol ja va considerar que els republicans no pretenen incentivar el vot de la població reclusa i que, en cas que aquest fos realment l'objectiu, podrien fer-ho Oriol Junqueras i Raül Romeva directament.