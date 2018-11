El ministeri d'Interior de Rajoy va robar a Bárcenas la seva agenda amb informació que comprometia el PP

La Policia Nacional va posar en marxa el 2013 un dispositiu que tenia com a objectiu obtenir la informació de què disposava Luis Bárcenas, extresorer del PP. Segons publica 'El Mundo', l'Audiència Nacional investiga l''operació Kitchen', una ofensiva del ministeri d'Interior amb la qual va aconseguir robar les agendes personal i de feina de l'extresorer de la formació que aleshores liderava Mariano Rajoy i que contenien informació que podia comprometre el PP.

Aquest dispositiu l'integrava, entre d'altres, l'excomissari José Manuel Villarejo. El seu equip va captar com a confident un xofer de Bárcenas que havia de traslladar tota la seva documentació al despatx del seu advocat. Una informació que encara no havia aportat a les causes judicials que ja tenia obertes. El conductor va fotocopiar tots els documents i els va posar a disposició de l'equip de Villarejo, que tampoc els va aportar a la justícia.

L'excomissari, actualment a la presó, tenia bona part d'aquesta informació al seu domicili el dia que el van detenir el 3 de novembre de l'any passat. Hi ha diversos manuscrits vinculats al finançament il·legal del PP de Madrid a través de l'entitat Fundescam, així com nombroses targetes en què l'extresorer feia anotacions relacionades amb el material compromès que tenia contra el partit. Entre la documentació intervinguda, també destaquen els 'papers de Rosalía', redactats per la dona de Bárcenas i on es fa referència a proves de pagaments d'obres en negre al domicili de Rajoy i que no van ser judicialitzats.

Vestits a Rajoy en B

Entre la informació a la qual ha tingut accés 'El Mundo', destaquen notes sobre pagaments en B com per exemple la que fa referència a "Escorial-Agag". Té a veure amb el casament de la filla de l'expresident del govern espanyol José María Aznar. També apareix una referència al "sastre", a qui se li van encarregar vestits a Rajoy que es van pagar des de la caixa B del PP, segons va assegurar Bárcenas en seu judicial.