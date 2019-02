La Intersindical-CSC ajorna la vaga general fins al 21 de febrer

El secretariat nacional de la Intersindical-CSC, que s'ha reunit aquest dimarts al matí, ha decidit finalment ajornar la vaga general del 7 de febrer contra el judici als presos polítics fins al 21 de febrer, segons ha pogut saber l'ARA i ha confirmat el sindicat després, per "garantir un èxit més gran i una mobilització massiva". Fonts del sindicat independentista havien explicat a aquest diari que estaven buscant una data "amb més consens" que permetés fer una mobilització "més potent". Que el judici de l'1-O no comenci fins al dia 12 havia provocat que la direcció del sindicat no veiés clar convocar una vaga una setmana abans i també havien rebut peticions de diferents empreses i comitès d'empresa per demorar la vaga general per preparar-la millor.

Al seu compte de Twitter, la Intersindical-CSC ha confirmat la nova data i ha justificat el canvi per les peticions rebudes els últims dies. "Recollim la demanda de part de l'afiliació, de seccions sindicals i d'agents socials d'aconseguir una vaga massiva i que s'insereixi en un context de mobilitzacions per tots els drets i llibertats", ha assenyalat el sindicat en una piulada.

La vaga general de la Intersindical-CSC serà finalment el 21 de febrer. Hem optat per posposar la convocatòria prevista pel dia 7 per garantir un major èxit i mobilització massiva.



(1/4) pic.twitter.com/QBPF9B8wbF — Intersindical-CSC 🎗#7FVagaGeneral (@I_CSC) 5 de febrero de 2019

A la vaga s'hi han adherit tots els partits independentistes i els comuns, el principal sindicat d'ensenyament de Catalunya (USTEC-STEs), el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la CGT-Ensenyament, les ADIC, Universitats per la República i Sindicalistes per la República. També el president Torra havia mostrat el seu suport a una vaga que s'ha convocat formalment per reivindicar la derogació de la reforma laboral o un salari mínim de 1.200 euros, perquè una vaga no pot ser de caràcter polític. Es tracta dels mateixos motius que es van posar sobre la taula el 21 de desembre passat, quan el mateix sindicat va convocar dues hores de vaga, coincidint amb la celebració del consell de ministres a Barcelona.

Els sindicats majoritaris, CCOO i la UGT, no s'han sumat a la mobilització. El secretari general de CCOO, J avier Pacheco, va anunciar la setmana passada que no cridarien a la vaga perquè considera que les accions interpel·len només una part del país. "Les mobilitzacions que s'estan plantejant a l'inici del judici són d'una part de la societat catalana, que té la legitimitat de fer-ho, però que no interpel·len el conjunt de la població catalana", va opinar el líder sindical.

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, va explicar a l'ARA el seu recel a secundar la vaga. "Perdem una oportunitat si la mobilització la convoca només l'independentisme perquè s'ha de visibilitzar de manera àmplia el rebuig a les penes de presó o la presó preventiva que genera entre la societat catalana", va remarcar el màxim dirigent del sindicat.