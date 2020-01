Vox reclama la detenció de Torra per "desobediència i rebel·lió"

En una sessió d'investidura molt crispada, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha demanat la detenció del president de la Generalitat, Quim Torra, per negar-se a deixar el càrrec després de la inhabilitació dictada per la Junta Electoral Central (JEC). Segons el líder d'extrema dreta, Torra ha decidit reitrar del Palau de la Generalitat la bandera espanyola, ha conovocat un ple per aquest dissabte "il·legítimament", i ha assegurat que "no es dona per destituït". "És una declaració claríssima de rebel·lió i desobediència", ha assegurat durant el seu debat del discurs d'investidura de Pedro Sánchez que se celebra aquest dissabte al Congrés.

El partit d'extrema dreta utilitza l'apropament de Sánchez a Catalunya i l'acord d'investidura entre el PSOE i ERC per carregar contra els socialistes, contra els partits independentistes i contra el Govern. "La resposta del president de la Generalitat és la d'un rebel i la d'un sediciós", ha insistit. Abascal ha anat més enllà i ha culpat el candidat del fet que el cap del Govern no estigui a la presó. "Torra ha de ser detingut però a Espanya no hi ha llei per les necessitats de la investidura de Sánchez", ha asseverat. Davant les paraules d'Abascal, els diputats de JxCat han abandonat l'hemicicle.

Sense cap mena de pudor, el líder de Vox ha insultat Sánchez, a qui ha acusat de "mentider" per haver dit que "mai" pactaria amb els "separatistes" i, en canvi, ara hagi negociat la investidura amb ERC i amb Bildu. "El senyor Sánchez és un frau, un estafador, un mentider, un personatge sense escrúpols", li ha etzibat.

Liquidació de la sobirania d'Espanya

Per a Vox, el pacte entre el PSOE i ERC és un "atac" i una "liquidació" de la sobirania d'Espanya i no existeix cap conflicte polític entre Espanya i Catalunya. "Això que vostès en diuen judicialització és la llei actuant contra els criminals que hi ha als seus partits. Com a mínim parlin clar i diguin que el que volen és immunitat per saltar-se la llei", ha dit Abascal adreçant-se a ERC.

En el torn de rèplica, Sánchez ha acusat Abascal de "mentir més que parlar" i defendar idees "homòfobes i racistes". El president del govern espayol en funcions ha advertit que el perill real de Vox és que les seves polítiques "tinguin influència a través del PP", com ja ha passat a alguns ajuntaments i comunitats autònomes. Sánchez, però, ha optat per ignorar la petició d'Abascal en relació a Torra, que s'ha quedat sense resposta.