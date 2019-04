La JEC també permet a Jordi Sànchez fer rodes de premsa des de Soto del Real

Finalment, Jordi Sànchez també podrà oferir una roda de premsa a les agències Efe i ACN. Així ho ha autoritzat aquest dimecres la Junta Electoral Central (JEC), que permetrà al candidat de Junts per Catalunya atendre les dues agències des de la presó de Soto del Real a través de videoconferència.



La candidatura de Carles Puigdemont va escriure a l'organisme electoral amb la voluntat que la JEC donés llum verda a Sànchez per participar en les rodes de premsa que se celebraran aquest dijous a dos quarts de dotze i el diumenge 21 d'abril a la mateixa hora.



L'autorització a Sànchez arriba després que, aquest dimarts, la mateixa autoritat electoral també donés permís a Oriol Junqueras per participar en la roda de premsa organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN). En el cas del líder d'ERC, està prevista per aquest divendres 19. Així, i a través de videoconferència, el líder d'Esquerra Republicana oferirà el primer acte públic des que va entrar a la presó el 2 de novembre del 2017.



Tot i que en els dos casos es tracta de rodes de premsa, la resolució de la JEC s'hi refereix amb el terme "debat". I és que l'autoritat electoral central no va permetre a Junqueras participar en les entrevistes i debats agendats per als dies 18, 24 i 25 d'abril perquè considerava que "s'afectaria greument" el funcionament del centre penitenciari de Soto del Real. Un dels arguments que s'havien inclòs en les resolucions per declinar les peticions d'ERC era que "l'horari de les entrevistes i debats" era "contrari a l'establert amb caràcter general" a la presó madrilenya.



Un dels motius de pes que la JEC havia utilitzat per vetar els dos candidats a participar en els actes era la coincidència amb jornades de judici del Procés i, per tant, que haurien desatès les seves "obligacions". En canvi, les rodes de premsa de Sànchez, aquest dijous, i de Junqueras, divendres, són les úniques que no coincideixen amb sessions al Tribunal Suprem.