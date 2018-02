Jaume Roures no veu "arguments" contra ell a l'informe de la Guàrdia Civil que el vincula al Procés

L'empresari i fundador de Mediapro, Jaume Roures, ha afirmat que està sorprès pel fet que en un informe la Guàrdia Civil l'hagi situat com a part del suposat comitè que elaborava el full de ruta del procés independentista, i ha dit que "no hi ha arguments".

En una tertúlia a TV3 recollida per Europa Press, ha criticat que les explicacions que es donen per vincular-ho amb el Procés tenen a veure amb que la Generalitat estava molt preocupada per la comunicació, i es presenten tres trucades en les quals terceres persones parlen d'un tal 'l'avi' que els agents "dedueixen" que es referien a ell.

La Guàrdia Civil ha situat Roures en un suposat comitè executiu que apareixia en el document denominat 'Enfocats', considerat full de ruta del procés sobiranista per a la declaració d'independència de Catalunya i confiscat al domicili de Josep Maria Jové, número dos del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras.

"Fan unes connexions i unes explicacions que no farien ni els nens petits", ha afirmat, i ha ironitzat sobre que no és avi encara que tingui edat de ser-ho, i ha assegurat que no coneix Jové.

'Les clavegueres d'Interior'

Roures ha assegurat que les explicacions que el vinculen al procés tenen més a veure amb el documental 'Les clavegueres d'Interior' produït per Mediapro, en el qual considera demostrat que, a part d'Estat i judicatura, "hi ha organismes paral·lels que funcionen al seu aire", alguns sostinguts per poders econòmics i altres polítics, i que actuen i gasten uns diners pel qual no s'interessa el Tribunal de Comptes, ha opinat.

Roures ha criticat que se cita a l'informe el documental sobre l'1 d'octubre, també de la seva productora, amb el que passa a formar part d'"un delicte, en aquest cas d'opinió", i ha dit que estan preparant un altre sobre el 20 de setembre, quan es van realitzar registres a la Conselleria d'Economia i unes altres.

Sobre el centre de premsa que es va habilitar a Mediapro durant el referèndum, ha dit que al centre es van fer rodes de premsa d'altres institucions i partits, i que el llavors president del Govern va fer totes les seves compareixences en el Palau de la Generalitat.

Roures ha afirmat que no cal buscar coherència en els arguments del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena perquè considera que ha elaborat "discursos a mida" amb argumentaris diferents quan ha negat la llibertat als presos o bé quan ha valorat la situació del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Brussel·les.