Jéssica Albiach: “Desmuntar l’estàtua de Colom seria una bona mesura”

Jéssica Albiach (1979) és la presidenta de Catalunya en Comú-Podem al Parlament i també ha estat elegida ja com a candidata dels comuns per a les properes eleccions catalanes.

El Suprem ha fixat per al 17 de setembre la vista per al recurs sobre la inhabilitació del president Torra. ¿Hauria de convocar eleccions ja?

Catalunya necessita eleccions. M’agradaria que no les fixés el Tribunal Suprem sinó el mateix president, fent complir la seva paraula. Les relacions entre els socis estan molt desgastades i Catalunya necessita un govern fort, cohesionat. La reconstrucció que ens ve l’hauria d’encarar un govern progressista i d’esquerres.

Van votar els pressupostos del 2020. ¿Es plantegen asseure’s a negociar els del 2021?

Em costa de creure que ho pugui fer aquest mateix Govern. A nosaltres encara no ens ha dit ni una sola paraula pel que fa a la reorientació de les partides dels pressupostos aprovats fa un mes. El vicepresident Aragonès preveu presentar a finals de juliol un llistat de prioritats, però algunes ja arriben tard, perquè fins al setembre no es podria començar a posar negre sobre blanc.

¿Té raó el president Torra quan diu que el govern espanyol asfixia Catalunya?

El govern espanyol té moltíssima feina per concentrar les energies en asfixiar Catalunya. Està destinant 1.100 milions d’euros pels ERTO a Catalunya i també ha posat a disposició més de 16.000 milions a fons perdut per a les comunitats. El president Torra exigeix diners al govern central, però després no sempre els gestiona de forma correcta. Per exemple, no entenem la gestió de la gratificació als professionals sanitaris, a través d’un criteri que ens sembla classista.

Aquesta setmana s’ha aprovat l’ingrés mínim vital. Quin valor li dona? Ja han tocat sostre?

No hem tocat sostre. És un primer pas. Defensem la renda bàsica universal. Hi ha una gradació i aquest és un primer pas. Malgrat tot el soroll i el desori que ens arriba del Congrés, s’ha aconseguit aprovar amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris, menys l’abstenció de Vox.

¿És necessari que un vicepresident digui que Vox vol fer un cop d’estat i no s’atreveix? Això genera titulars a la premsa internacional d’inestabilitat a Espanya.

La inestabilitat la generen aquells que fan crits i animen les forces armades a fer un cop d’estat. Hi ha un sector que enyora el franquisme.

Hi havia un cop d’estat en marxa?

Hi havia un intent clar de desestabilitzar el govern. També sabem que els cops d’estat dels quals parlem ara no són com el de Tejero. Parlem d’una part de la cúpula judicial, del poder mediàtic i del poder econòmic que es resisteix a perdre els seus privilegis i que no està d’acord amb un ingrés mínim vital, a reconèixer una taula de diàleg i a acceptar que Espanya és plurinacional.

¿I el PSOE està responent amb lleialtat a aquest desafiament o s’està posant de perfil perquè busca el suport fàcil de Ciutadans?

S’hauria de normalitzar el suport de Ciutadans en el cas del decret d’alarma. Al capdavall, el que està fent no és ni més ni menys que el que està fent la dreta democràtica europea. ERC hi ha vegades que s’equivoca i és quan es deixa marcar el pas per JxCat. El PSOE està tenint negociacions amb ERC. De fet, l’últim estat d’alarma el van negociar directament el vicepresident Pere Aragonès i el president Pedro Sánchez.

¿Es veuen pactant uns pressupostos generals de l’Estat amb Ciutadans?

No. Volem consolidar les aliances amb les forces progressistes que van fer possible aquest govern i que van donar suport a la investidura.

De què s’hauria de parlar a la taula de diàleg del juliol?

De com es fa l’encaix entre Catalunya i Espanya. S’ha de reprendre el tema de la llibertat dels presos i preses polítics i veure com evolucionem cap a fer que Catalunya pugui decidir el seu futur.

¿Avançar cap a l’alliberament dels presos?

Sempre ho hem defensat. Hi havia una reforma en marxa per canviar la tipificació del delicte de rebel·lió i sedició, que havia de veure la llum abans de l’estiu i que s’ha vist interrompuda per la pandèmia. El Jaume Asens em deia que aquesta taula de treball es reprendrà.

¿El ministre Marlaska hauria de dimitir per no haver dit la veritat des del principi sobre la destitució del coronel Pérez de los Cobos?

El ministre Marlaska no és el meu ministre favorit del govern. Tenim unes quantes diferències polítiques. Però amb l’intent de desestabilització del govern central, no hi ha dubte sobre a quin cantó cal posar-se. No hauria de dimitir.

Per què han presentat una comissió d’investigació sobre Joan Carles I a part de la resta de l’oposició? Volen que el PSOE hi entri?

Volíem incloure en l’argumentació de motius que, per primer cop, la Fiscalia reconeix que no imperi la inviolabilitat del monarca i, per tant, inviolabilitat no pot ser impunitat. El PSOE ara mateix no està en aquesta posició. En un govern de coalició es pacten les avinences i les desavinences.

Després de les eleccions, ¿veuria un govern PSC-ERC-comuns?

Catalunya es mereix un bon govern i progressista. Les fórmules es veuran al seu moment i després dels resultats a les urnes. Les forces progressistes són les que són. Tenim la responsabilitat d’entendre’ns i treballar per la unitat de les esquerres.

Suposo que ha vist el que ha passat als Estats Units amb la mort de George Floyd. ¿Barcelona hauria de desmuntar l’estàtua de Colom?

Seria una bona mesura. Pensar que el racisme i la xenofòbia és només un problema dels Estats Units és un error. Aquí ho estem vivint, amb la situació dels temporers a Lleida. Hi ha un racisme que és institucional que moltes vegades ve emparat per la llei d’estrangeria. El 12 d’octubre no tenim res a celebrar. El reconeixement cap a una figura que va fer possible la colonització d’uns territoris amb el genocidi que va generar allà mateix, a mi tampoc em representa, com Felip VI.