Joan Carles I hauria introduït a Espanya milers d'euros en bitllets pels controls de Barajas

El rei Joan Carles I va introduir a Espanya grans sumes de diners en efectiu per la frontera de l'aeroport de Barajas, segons avança El Confidencial. Un dels testaferros que va utilitzar per amagar els 64.800.000 euros d'Aràbia Saudita en un compte de Suïssa, l'advocat Dante Canonica, li va portar presumptament durant anys fons d'aquest dipòsit fins al Palau de la Zarzuela, segons revelen documents de la investigació als quals ha tingut accés aquest mitjà. El sistema hauria permès a la família reial gaudir fàcilment a Espanya de la fortuna no declarada que el monarca posseïa a l'estranger.

Els diners van entrar en feixos de bitllets pels controls de l'aeroport de Madrid sense que saltés cap alarma. No consta que ni una sola de les remeses transportades per Canonica fos declarada a l'Agència Tributària, tot i que la normativa fiscal prohibeix introduir més de 10.000 euros en efectiu des de Suïssa o qualsevol altre país que no sigui membre de la Unió Europea. El testaferro del rei emèrit sempre va superar folgadament aquesta xifra en els seus viatges, com demostren els registres del compte 505.523, controlada a través de la societat instrumental panamenya Lucum Foundation. La majoria dels reintegraments de cash del dipòsit van oscil·lar al voltant dels 200.000 euros i alguns van arribar fins i tot als 300.000.

El Confidencial ja va publicar divendres els documents que evidencien que Joan Carles I, quan encara exercia de monarca, va retirar 100.000 euros al mes de mitjana del seu compte suís entre el 2008 i el 2012. És el mateix compte que té com a origen tota la polèmica: els 65 milions d'euros a nom d'una fundació panamenya –Lucum– que l'exmonarca va assegurar en el seu dia que eren un regal de la monarquia saudita i que la Fiscalia suïssa –i des de fa poc l'espanyola– sospita que podrien ser comissions per la construcció de l'AVE a la Meca.

Enmig d'aquestes noves revelacions, el Consell Federal de Suïssa ha començat a tramitar la petició per bloquejar els fons del rei emèrit al país helvètic després que Òmnium ho demanés a principis de mes en el marc de la campanya contra la monarquia espanyola. L'entitat va registrar un informe juridicopolític a les autoritats suïsses i a la presidència del país perquè s'activés la llei federal de congelació i restitució de valors patrimonials d'origen il·lícit. Ara, la petició segueix el seu curs i en última instància la decisió recaurà sobre el govern de la Confederació Suïssa.

Òmnium va anunciar el 3 de juliol passat que havia presentat una querella criminal davant el Suprem pels delictes de corrupció, frau fiscal i blanqueig de capitals. Segons el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, "la congelació de béns i comptes bancaris ha de ser el primer pas per a una investigació penal, per demostrar l’origen irregular, opac i il·lícit d’aquesta fortuna del rei emèrit". En aquest sentit, el president de l'entitat ha assegurat que "cal acabar amb la impunitat i el joc brut amb què actua la monarquia espanyola i l'anomalia que suposa en qualsevol democràcia moderna".