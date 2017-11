Joan Carles Gallego, Mar Coll i Rosa Cañadell s'incorporen a la llista dels comuns

L'ex secretari general de CCOO de Catalunya Joan Carles Gallego, la cineasta catalana guanyadora d'un Goya Mar Coll, l'exportaveu d'USTEC Rosa Cañadell -que ja forma part de la coordinadora- i l'activista contra la repressió franquista Maria Salvo ocuparan llocs simbòlics en la llista dels comuns a les eleccions del 21 de desembre. Segons ha explicat la número dos de la llista de Catalunya en Comú- Podem (CATECP), Elisenda Alamany, en una entrevista a Europa Press, els comuns han volgut superar "la barreja de sigles que va suposar Catalunya Sí que es Pot recollint el millor de cada tradició i superant les parts "que componen la candidatura que inclou membres de BComú, CatComú, ICV, Podem i EUiA.

"Això explica que s'hagin pogut incloure sensibilitats d'activistes, de gent independent, com jo, que no venia de cap partit de classe, i que faci un pas endavant i vulgui ser en un partit com aquest: aquesta és la gran diferència amb Catalunya Sí que es Pot", ha sentenciat. Reconeixen que no arriben a les eleccions "al 100%" com voldrien, però es mostra satisfeta d'haver superat la lògica de coalició i haver pogut incloure Podem en la fórmula.

Tots aquests fets han permès que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en aquesta ocasió sí que s'hagi sentit cridada a participar tancant la llista juntament amb altres noms com el periodista Jaume Barberà i el catedràtic de ciències polítiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra Vicenç Navarro (Podem Catalunya). "Són persones que representen bé el que nosaltres defensem, a diferència d'altres llistes, que inclouen coses estranyes o persones que no formen part de l'ideari dels partits", ha explicat, i ha recordat que inclouen la defensa de l'escola pública, del cinema català i del moviment sindical.

Alamany considera que no seran unes eleccions que es faran "amb normalitat democràtica" a causa de l'aplicació del 155, sinó en un context de recuperació de les institucions catalanes. Un altre dels missatges de la campanya serà aconseguir més autogovern i que això es faci a través d'"àmplies majories socials que existeixen a Catalunya". Tot plegat posant l'agenda social al centre, amb "totes aquestes polítiques públiques que han sigut relegades al segon pla".

Ho faran a través d'un projecte polític "que és nou, encapçalat per gent independent per passar pàgina de la unilateralitat fracassada, però també d'aquest bloc que defensa l'autoritarisme del PP", sota blocs que consideren que són desiguals però que cap aporta solucions". Centraran la seva campanya a la costa catalana, on se senten forts, però també es traslladaran a la resta del territori i a les capitals de província.

En ser preguntada per l'impacte de la campanya al cinturó metropolità, ha explicat que faran campanya en aquests municipis, però que el seu projecte vol superar aquest marc: "Hi ha diversos territoris de Catalunya que s'han sentit abandonats per la focalització només en qüestions que fan referència a l'eix nacional i per això hem dit que ens comprometem a dotar la campanya de contingut social, encara que siguem els únics".