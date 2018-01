Sànchez i Cuixart aporten de prova al Suprem vídeos del 20-S per sortir de la presó

Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart declaren aquest dijous al Tribunal Suprem per defensar-se dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics pels quals se'ls investiga. El primer a fer-ho és l'expresident de l'ANC, que ha començat cap a tres quarts de deu amb la presentació de noves proves. En concret, el vídeo on demanen des del damunt d'un furgó de la Guàrdia Civil que es dissolgui la concentració davant la conselleria d'Economia el passat 20 de setembre. "Us demanem que en la mesura del possible, de forma tranquil·la, dissolguem aquesta convocatòria", va dir llavors Cuixart, que també presentarà com a prova aquest vídeo.

A petició pròpia, tots ells van demanar al jutge instructor, Pablo Llarena, abordar el fons de la qüestió. Tal com ha avançat l'ARA, està previst que el conseller d'Interior aposti explícitament per acatar la Constitució en la seva declaració i, fins i tot, comprometre's a renunciar a l'acta de diputat en cas que el nou Govern actuï fora del marge constitucional. La fiscalia podria sospesar demanar la llibertat provisional pels investigats si fan una renúncia explícita a la unilateralitat.

Forn ha arribat pocs minuts abans de les 9 del matí als calabossos de l'Audiència Nacional en una furgoneta de la Guàrdia Civil, traslladat des de la presó d'Estremera. Al seu torn, Cuixart i Sànchez han vingut des de Soto del Real i han accedit a la seu judicial deu minuts abans de les 9.30h del matí, l'hora prevista per a la declaració. Sànchez ha estat el primer entrar al Suprem. De la mateixa manera que en les declaracions de principis de desembre, ho ha fet amb un furgó de la Policia Nacional per una de les portes laterals i sense veure-li en cap moment la cara.

Fonts judicials no veuen possible que avui mateix es decideixi sobre si continuaran en presó preventiva o no. Primer les defenses han de sol.licitar la llibertat i no confirmen si serà aquesta tarda o demà. Fins llavors la Fiscalia no es pronunciarà i la decisió del jutge Pablo Llarena no s'espera fins la setmana que ve.

Imatges de la conselleria d'Economia

A les portes del Suprem, com a cada jornada de declaracions, s'hi han acostat representants de Junts per Catalunya, el PDECat i Esquerra, que donen suport als investigats.

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, s'ha mostrat "pessimista" sobre la possibilitat que Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart surtin el llibertat. "Tant de bo m'equivoqui, però a la figura del pres polític li afegeixen la de l'ostatge després de la compareixença de Junqueras", ha afegit, assegurant que mantenen "la voluntat de fer-los patir de manera estúpida i estèril".

A diferència de Joan Tardà (ERC), el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, s'ha mostrat optimista: "Esperem que hi hagi una mica de seny i puguin sortir". Tant la defensa de Jordi Cuixart com la de l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, aportarà imatges del que va passar el 20-S, ja que la Guàrdia Civil no ha inclòs com a prova el vídeo en què demanen que es dissolgui la concentració. "Tornarà a explicar que el 20-S va ser una manifestació pacífica: van demanar calma i van desconvocar", ha afegit Mauri.

Al seu torn, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha denunciat que es tracta de "gent honesta" i que és una "injústicia" que estiguin a la presó. "Espero que imperi el sentit comú", ha dit recordant que "hi ha juristes internacionals que han rebutjat aquestes imputacions".

Francesc Homs, advocat de Borràs

En les declaracions hi ha una desena d'advocats de les defenses, a més de l'acusació popular de VOX, representada pel secretari general del partit d'extrema dreta, Javier Ortega Smith, i els dos representants de la Fiscalia, Fidel Cadena i Javer Moreno. La novetat és l'exconseller de Presidència d'Artur Mas i exportaveu del PDECat al Congrés, Francesc Homs, que finalment ha pogut entrar a la sala del Suprem com a codefensa de la consellera Meritxell Borràs. Al desembre, Llarena el va deixar fora com a coordinador de les defenses del PDECat i ahir mateix es va acreditar en la causa com a un dels advocats de Borràs.