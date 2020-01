Jordi Sànchez surt de Lledoners per gaudir del seu primer permís penitenciari

Pocs minuts després de les quatre de la tarda, Jordi Sànchez, acompanyat de la seva dona i d'una de les seves filles, ha sortit de la presó de Lledoners per gaudir del seu primer permís penitenciari d'ençà que va ser empresonat el 16 d'octubre del 2017. Seran 48 hores durant les quals el líder de la Crida i expresident de l'ANC vol fer vida familiar i evitar l'exposició pública.

Sànchez és, doncs, el segon dels presos polítics a obtenir un permís penitenciari. El primer va ser el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que va sortir també durant 48 hores el 16 de gener, tan bon punt va complir la quarta part de la condemna de 9 anys per sedició a la qual ha estat condemnat pel Tribunal Suprem. Cuixart, de fet, ja està pendent que el jutge de vigilància penitenciària validi un nou permís, en aquest cas de 72 hores (si el permís és superior a 48 hores no només depèn de la Generalitat, sinó que ha de passar per un jutge). A diferència de Cuixart, Sànchez havia preferit esperar encara uns dies per sortir per motius familiars.

651x366 Jordi Sànchez surt de la presó de Lledoners per gaudir del seu primer permís penitenciari / PERE VIRGILI Jordi Sànchez surt de la presó de Lledoners per gaudir del seu primer permís penitenciari / PERE VIRGILI

Sànchez porta empresonat 831 dies i, com que ha complert una quarta part de la condemna, comença a poder accedir als permisos que, per a un intern en règim comú, es limiten a 36 dies anuals (18 dies cada semestre). Només ell i Cuixart es troben, ara per ara, en aquesta circumstància. A partir del 16 de juny, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn serà el següent a poder accedir als permisos si no hi ha canvis abans en la classificació dels presos.

Tot i la classificació inicial en segon grau proposada per les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses, els nou presos polítics ja esperen que en la pròxima revisió se'ls pugui aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari, que preveu sortides diàries per anar a treballar o per tenir cura d'un familiar. Tots ells preparen contractes de feina per complir els requisits i en el cas de Carme Forcadell, ja jubilada, podria argumentar que ha de tenir cura de la seva mare.