Jordi Sànchez: "No hi ha primavera possible darrere les flames de cap contenidor"

Jordi Sànchez rebutja amb contundència els incidents viscuts aquest diumenge al vespre als voltants de la Delegació del govern espanyol a Catalunya. En una carta escrita des de Soto del Real que l'ANC ha enviat als mitjans, el número 2 de Junts per Catalunya considera que "no hi ha cap justificació per a cap aldarull" i que la indignació pels empresonaments s'ha de canalitzar per la via de la no-violència. "No hi ha primavera possible darrere les flames de cap contenidor", assegura en el seu escrit.

En aquest sentit, Sànchez es mostra partidari que les persones que opten per actes "incívics com la crema de contenidors, el trencament de mobiliari urbà o els enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra" no participin en mobilitzacions: "M'atreveixo a demanar-los que no es manifestin, que es quedin al marge". "Entenc i comparteixo el dolor i la indignació. Però després de 5 mesos i mig a la presó i més de 160 dies separat de la meva família us ben puc assegurar que el vostre dolor no és més que el meu, el de la resta d'empresonats i el dels nostres familiars".

En la carta, Sànchez subratlla que aquestes accions "justifiquen el relat de la repressió" i els considera "estèrils". "L'arbre de la llibertat no florirà si el reguem amb amenaces i insults cap a jutges i adversaris polítics". L'exlíder de l'ANC lamenta que els fets ocorreguts prop de l'edifici del govern espanyol tapés "parcialment" la manifestació "massiva i exemplarment cívica" que van protagonitzar ANC i Òmnium conjuntament amb els partits.