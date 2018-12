Jordi Sànchez demana a Torra, Aragonès i Artadi que es reuneixin amb el govern espanyol dijous o divendres

El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, ha animat el president del Govern, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, a "facilitar una reunió amb una delegació del govern espanyol" aquest dijous 20, aprofitant el sopar que ha organitzat Foment del Treball, o divendres 21, coincidint amb la controvertida reunió del Consell de Ministres a Barcelona.

Sànchez, en vaga de fam des de fa dues setmanes, ho ha proposat en una carta enviada a Catalunya Ràdio aquest dilluns al matí, des de la presó de Lledoners. L'expresident de l'ANC espera que la reunió pugui servir per parlar de les qüestions que "bloquegen" la vida política i social i, a més, ha alertat Sánchez que "el no diàleg és la victòria del populisme" després que el president espanyol comparés el Brexit amb l'independentisme en el ple monogràfic sobre Catalunya de la setmana passada al Congrés.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va dir ahir que “estan parlant amb el govern de l’Estat” per decidir “quin és el format més adequat i els continguts necessaris” per fer una reunió, una trobada que Aragonès va reclamar que tingui “continguts”. “Una reunió protocol·lària per venir-se a fer la foto, amb els problemes que tenim, faria més mal que bé”, va advertir Aragonès.