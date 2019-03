Jordi Sànchez demana als caps de llista del 28-A que participin en el debat electoral a la presó si l'autoritza la JEC

El cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, ha enviat una carta als líders de tots els partits de les eleccions generals del 28 d'abril perquè assisteixin al debat electoral a Soto del Real si, finalment, la Junta Electoral Central l'autoritza. Tal com va avançar l'ARA, Sànchez ha sol·licitat a aquest organisme, a la presó i a la secretaria d'estat d'Institucions Penitenciàries poder fer un debat entre els caps de llista per la circumscripció de Barcelona al centre penitenciari on està reclòs.

Ha enviat la missiva a tots els caps de llista: Inés Arrimadas (Cs), Meritxell Batet (PSC), Oriol Junqueras (ERC), Jaume Asens (comuns), Albano Dante Fachin (Front Republicà) i Cayetana Álvarez de Toledo (PP).

En la missiva, Sànchez trasllada a cadascun dels candidats que "en una situació normal" podrien coincidir al llarg de tota la campanya i tenir l'"oportunitat" de "dialogar i contrastar programes", però que el fet d'estar empresonat, tot i no impedir-li poder-se presentar, sí que "impossibilita la llibertat de moviment que se suposa que qualsevol persona que es presenta a unes eleccions ha de gaudir per explicar als electors i debatre amb la resta de candidats el programa i les propostes electorals".

És per això que demana als caps de llista que "valorin" la seva participació en el debat, en cas que estigui autoritzat pel centre penitenciari.

També afirma que no té la voluntat de fer un acte electoral de JxCat sinó un "debat obert, lliure i plural moderat per una persona del món de la comunicació, neutral i de trajectòria reconeguda". I afegeix que aquest moderador s'hauria de "consensuar" entre totes les opcions polítiques.

Després de rebre la carta, Dante Fachin ha contestat a través de Twitter a Jordi Sànchez que "compti amb ell".

Rebo aquesta carta de @jordialapreso: "que tinguis a bé valorar la teva participació en un debat a celebrar a Soto del Real entre les persones que encapçalem les diverses opcions electorals a la circumscripció de Barcelona". Valorat. Compta amb mi. pic.twitter.com/irYB6RH7EV — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 28 de marzo de 2019

Sànchez també li ha contestat a través de Twitter:"El debat i el diàleg és el camí per fer més gran i forta la democràcia".