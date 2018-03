La fiscalia sol·licita al Suprem que Jordi Sànchez continuï a la presó

Ser candidat a la presidència de la Generalitat és, raó de pes, per a la fiscalia, per demanar que Jordi Sànchez continuï a la presó. A diferència de Joaquim Forn, el ministeri públic s'ha pronunciat en contra aquest dimarts de deixar en llibertat el diputat de Junts per Catalunya. Tambe ho ha fet l'acusació popular, representada pel partit d'extrema dreta Vox, com ja és habitual en totes les decisions del Suprem. En una vista de més d'una hora i mitja -gairebé el triple que la de Forn- davant de la sala d'apel·lacions, el també exlíder de l'ANC ha defensat en persona que se li concedeixi un permís extraordinari per assistir al ple d'investidura. La vista, però, se centra en un recurs en contra de la decisió del jutge instructor Pablo Llarena del passat 6 de febrer en què li tornava a denegar la llibertat.

Ara la sala d'apel·lacions del Suprem, integrada per tres magistrats, haurà de resoldre sobre la llibertat. La setmana passada ja va dir que no, de forma taxativa, a deixar-lo sortir, juntament amb el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, per a plens puntuals al·legant que era un "líder carismàtic".

Sànchez, a diferència de Forn, s'ha defensat davant del tribunal. Ha estat traslladat des de la presó de Soto del Real de bon matí fins als calabossos de l'Audiència Nacional, i després l'han traslladat fins al Suprem, també en furgó policial. La seva vista ha començat a les 10.54h.