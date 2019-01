Josep Ramon Bosch torna a ocupar la presidència de Societat Civil Catalana

Tot i que SCC va assegurar que la destitució de José Rosiñol com a president aquest desembre es devia a presumptes irregularitats en la gestió (fonts de l'entitat neguen que s'hagi interposat cap denúncia per aquests fets), feia mesos que hi havia mala maror interna. L'ala dura de l'organització antiindependentista era crítica amb Rosiñol ( com va avançar l'ARA), a qui considerava massa tou en la mobilització al carrer després que aquest apostés públicament per la "distensió": unes discrepàncies que també van comportar la dimissió en bloc de la cúpula de Joves de SCC. Aquest dissabte, l'assemblea de socis ha votat José Ramón Bosch com a nou president i, amb el seu retorn al capdavant de l'entitat –que ja va presidir entre el 2014 i el 2015–, s'anuncia també una recuperació del discurs més bel·ligerant de la plataforma.

Segons ha explicat l'entitat en un comunicat, Bosch s'ha compromès en la seva intervenció a l'assemblea a "conservar l'essència de SCC des de la seva fundació", basada en ser "una entitat transversal que pretén representar tots els catalans" no independentistes. A més, s'ha compromès a "treballar amb el mateix rigor per defensar l'estat de dret i les llibertats dels ciutadans". Bosch ha sigut l'únic candidat a presidir l'entitat i ha obtingut els vots de la majoria, mentre que Rosiñol ha optat per no tornar-se a presentar. Segons fonts de l'entitat, Bosch s'ha postulat com a candidat de consens i per mantenir la "transversalitat" de SCC. Dilluns oferirà una roda de premsa a la seu de l'organització amb la finalitat d'informar els mitjans dels objectius i els detalls de la seva nova etapa a SCC.

Empresari i activista, Bosch ja havia presidit la plataforma unionista entre 2014 i 2015. El 2015 va dimitir –l’endemà de les eleccions del 27-S– després de la polèmica per insults a independentistes a les xarxes sota pseudònim i la posterior querella dels afectats, entre els quals hi havia l'actor Toni Albà –que va interposar la denúncia–, Pilar Rahola, Hilari Reguer, Santiago Vidal, Arcadi Oliveras, Artur Mas i David Fernández. Alguns exemples són les amenaces que va dedicar a Rahola ("Anirem per tu; prepara't, senyora Pepis") o a Albà ("Fill de puta, ras i curt. Un xarnego fastigós que es diu Antonio Álvarez i es fa dir Toni Albà"). L'Audiència de Barcelona va arxivar la denúncia el 2017 al considerar prescrit el delicte.

D'altra banda, Bosch va protagonitzar una altra polèmica a finals del 2015, quan el periodista Jordi Borràs va publicar una informació a 'El Món' segons la qual Bosch havia penjat vídeos de propaganda feixista a YouTube (també amb un altre nom) gravats amb la seva veu.

El cessament de Rosiñol va anar acompanyat del de tres membres més del seu nucli dur: Ferran Brunet, el tresorer de l’entitat; Miriam Tey i Sixto Cadenas. En la nova etapa, Bosch estarà acompanyat per Álex Ramos –vicepresident amb Rosiñol i una de les figures crítiques amb la seva gestió–, Manuel Miró i Xavier Marín.