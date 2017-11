Juncker nega que Espanya violi l'estat de dret intentant frenar el Procés

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, continua fent costat a Mariano Rajoy. El cap de l'executiu comunitari considera que Espanya no està violant l'estat de dret amb les seves actuacions per intentar frenar el Procés. "Més aviat crec que els qui no respecten l'ordre constitucional espanyol estan violant la llei", ha dit aquest dilluns en referència al Govern.

Juncker no s'ha volgut mullar sobre el procediment judicial a Bèlgica que afecta Carles Puigdemont i quatre consellers que també són a Brussel·les. El president de la CE ha dit que "confia" en les autoritats judicials de Bèlgica i en les d'Espanya. El luxemburguès no s'ha volgut pronunciar sobre si la justícia belga ha d'extraditar a Espanya Puigdemont i els quatre consellers.

Un jutge belga ha de decidir abans del 20 de novembre si tramita l'ordre de detenció i lliurament europea sol·licitada per l'Audiència Nacional contra el president i els quatre consellers. Aquest diumenge el magistrat va decidir deixar-los a tots cinc en llibertat mentre esperen la decisió judicial.