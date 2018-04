Junqueras i els Jordis tornen al Suprem perquè Llarena els comuniqui el processament

Punt d'inflexió en les causes contra l'independentisme al Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional. Totes dues entren avui en una fase intermèdia, ja preparatòria de cara el judici. A primera hora del mati, la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha lliurat en mà la interlocutòria de processament a la cúpula dels Mossos d'Esquadra cessada pel 155. Tant el major Josep Lluís Trapero, com l'anterior director de la policia catalana Pere Soler i el número dos de Joaquim Forn, César Puig, han negat els fets davant de la magistrada en una declaració indagatòria -així es coneix tècnicament- que només ha durat cinc minuts. Tots ells han sortit ràpidament de l'Audiència abans de les nou del matí sense fer declaracions. La intendent Teresa Laplana, ha comparegut per videoconferència per motius de salut. L'advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha titllat aquest formalisme de d'"inútil" i "decimonònic".

Acabades ja les 4 declaracions indagatòries a l’Audiència Nacional (uns cinc minuts en total)



Simple tràmit formulari i inútil que demostra l’anacronisme d’un sistema judicial decimonònic — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 16 de abril de 2018

540x306 Josep Lluís Trapero, aquest dilluns a l'Audiència Nacional. ACN Josep Lluís Trapero, aquest dilluns a l'Audiència Nacional. ACN

Des de les 10.20h que a l'altra banda de la plaça Villa de París, compareixen al Tribunal Suprem el líder d'ERC, Oriol Junqueras; el diputat de JxCat i candidat vetat a la investidura, Jordi Sànchez; i el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el primer de tres dies on declararan els nou presos polítics davant del magistrat Pablo Llarena. Tots ells tenen previst rebutjar els delictes per rebel·lió i malversació (en el cas de Junqueras) pels quals el jutge del Suprem vol processar-los. És l'última oportunitat que tenen durant la fase d'instrucció per negar en persona els fets. Tot i que es tracta d'una tràmit que en la majoria de casos no sol durar més de cinc minuts, les defenses tenen previst que exposin davant Llarena el rebuig al relat que fa contra l'independentisme. De fet, el partit d'extrema dreta Vox, acusació popular en la causa, ja ha anunciat que té intenció d'exposar la seva versió dels fets. La fiscalia també vol fer el mateix. Caldrà veure si Llarena els deixa fer-ho, un fet que seria tant atípic com tota la causa.

Durant el dimarts i dimecres seran traslladats al Suprem la resta de presos polítics, a l'espera que Llarena citi els processats restants, un total de 25. Un cop comunicades les indagatòries, el jutge té pendent resoldre sobre els recursos de reforma -la petició de revisió de la mateixa interlocutòria- i després totes les defenses ja han anunciat que presentaran un recurs d'apel·lació perquè un altre tribunal del Suprem revisi la causa.

Tancat aquest procés, començarà el compte enrere de cara el judici al Suprem, que es preveu de cara a la tardor, però de moment amb la vista posada amb el que pugui passar a Alemanya on, tot i les pressions de la fiscalia alemanya, el tribunal que porta l'extradició de Carles Puigdemont no veu rebel·lió i també està en dubte la malversació. En una entrevista a 'El Mundo' aquest dilluns, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, insisteix que no es va destinar ni un sol euro al referèndum, el que desmuntaria el delicte de malversació, que només ocupa un paràgraf en la interlocutòria de processament.

Comitiva de suport al Suprem

Com en la resta de dies de declaracions al Suprem, una comitiva de membres d'ERC, Junts per Catalunya i el PDECat segueixen les compareixences a les portes del Suprem. El portaveu del PDECat al Senat, Josep Lluís Cleries, ha afirmat que la manifestació d'ahir diumenge va ser "una mostra una vegada més, per qui no ho recordava, de civisme", i ha afegit que estan aquí per reclamar l'alliberament dels presos polítics. El senador ha considerat que en democràcia "no es pot tolerar que un jutge decideixi qui és el candidat a la presidència de la Generalitat".

La diputada d'ERC al Congrés Teresa Capella ha asseverat davant de les portes del Suprem que vindran "les vegades que calgui, on calgui i fins que calgui" per donar suport als presos polítics, i ha destacat la manifestació d'ahir a Barcelona contra l'empresonament dels líders independentistes.

El portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, també ha posat en valor la manifestació d'ahir a Barcelona i ha fet una crida a seguir "defensant els nostres drets". A més, ha denunciat que l'Estat s'està "carregant" els drets fonamentals. Segons ell, el president de l'entitat, Jordi Cuixart, defensarà davant del jutge que sempre han estat un moviment pacífic i ha denunciat els costos "personals inadmissibles" que està assumint.