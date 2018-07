Junqueras, Romeva, Cuixart i Sànchez, a un pas de Catalunya

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han passat la nit a la presó de Zuera, a Saragossa, després de ser traslladats ahir al matí des del centre penitenciari de Valdemoro -on van ser reagrupats dilluns des de les presons d’Estremera i Soto del Real- en un autobús de la Guàrdia Civil, segons van informar ahir fonts d’Institucions Penitenciàries. Els quatre líders independentistes seran, previsiblement, els primers a arribar a Catalunya: seran traslladats entre avui i demà al centre penitenciari de Brians 2 per la Guàrdia Civil i des d’allà els Mossos d’Esquadra els portaran a la presó de Lledoners, al Bages, on està previst que continuïn ingressats en presó preventiva mentre el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ho consideri oportú.

Per la seva banda, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l’exconsellera Dolors Bassa seran traslladades des de la presó d’Alcalá-Meco durant el dia d’avui, segons van indicar des d’Institucions Penitenciàries. Fonts del departament de Justícia de la Generalitat van afirmar que, en el seu cas, el trasllat serà directe al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, on està previst que s’estiguin les dues preses polítiques, tot i que Institucions Penitenciàries no va confirmar-ho i es va limitar a assenyalar -sense afirmar si aquest cop seria així- que el procediment ordinari acostuma a incloure una parada intermèdia per qüestions operatives.

Durant el dia d’ahir, la Generalitat, el govern espanyol i les defenses dels presos polítics van donar informacions de vegades contradictòries i inexactes sobre la seva situació. A les vuit del matí, fonts d’Institucions Penitenciàries van informar que el trasllat des de Valdemoro ja havia començat, però no va ser així fins a un quart d’onze del matí. Algunes fonts d’Interior van adduir motius de seguretat per evitar donar-ne informacions exactes, en un moment en què ja s’han convocat les primeres manifestacions de suport als presos al voltant de les presons que els acolliran.

Avui mateix, doncs, podrien arribar a Catalunya sis dels nou presos polítics, mentre que els tres restants -Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn- ho faran els pròxims dies després que ahir el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va donar el vistiplau a traslladar-los a una presó catalana. De la mateixa manera que Junqueras, Romeva, Cuixart i Sànchez, fonts de la direcció general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat van informar que els tres presos restants seran traslladats a Lledoners. En una providència, Llarena va tornar a dir que “no hi ha raó processal que impliqui la custòdia dels processats en cap centre penitenciari concret”, i va recordar que la decisió està “subjecta als criteris que la secretaria general d’Institucions Penitenciàries consideri”.

Es tracta del mateix argument amb què Llarena va donar via lliure la setmana passada al trasllat a presons catalanes de la resta de presos. Rull, Turull i Forn no van rebre el vistiplau de Llarena fins ahir perquè van fer la petició a finals de la setmana passada. Malgrat que tot indica que no la concedirà, el magistrat encara s’ha de pronunciar sobre la quarta petició de llibertat de Forn.

El govern espanyol va continuar esforçant-se ahir per emmarcar en el compliment estricte de la llei el trasllat dels presos. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va afirmar en una entrevista a la SER que el trasllat formava part de la “normalitat”, però això no va evitar que l’oposició de dretes continués amb les crítiques. La candidata a la presidència del PP Soraya Sáenz de Santamaría va acusar Pedro Sánchez d’“entregar Espanya” als independentistes, però es va quedar curta respecte a l’expresident espanyol José María Aznar, que va lamentar que “els presos colpistes siguin traslladats a presons a Catalunya dirigides administrativament per colpistes”. El fet que la Generalitat tingui la competència dels centres on a partir d’ara hi haurà els presos també preocupa Cs, que per boca del seu secretari general, José Manuel Villegas, va denunciar que l’executiu espanyol està entregant els líders independentistes als seus “companys de cop”, en referència al Govern. Però Marlaska va defensar la neutralitat de l’administració catalana: “Tinguem confiança en el conjunt de les institucions de l’Estat, de les autonòmiques i de les locals”, va dir. També el ministre d’Exteriors, Josep Borrell, va dir que estava “convençut” que el Govern actuaria d’acord amb la llei un cop els presos s’hagin traslladat a Catalunya. Així ho va confirmar la consellera de Justícia, Ester Capella, que va aclarir a més que cap dels presos volia un tracte de favor i que, en les comunicacions que hi havia mantingut, mai li havien demanat res.

El Govern reclama la llibertat

En declaracions a Catalunya Ràdio, Capella va voler insistir, de fet, que l’acostament “no és cap concessió, ni cap regal, ni una condició a canvi de res”, sinó l’aplicació estricta de la llei. La idea la va repetir la portaveu del Govern, Elsa Artadi, a la roda de premsa posterior al consell executiu, en què va deixar clar que la Generalitat continua reclamant l’alliberament dels presos polítics. Per a la CUP, de fet, l’acostament és només “un rentat d’imatge de l’estat espanyol”, va dir el diputat Vidal Aragonés, que va afegir: “El conflicte s’acabarà quan estiguin en llibertat, perquè mai haurien d’haver sigut empresonats”. Fins llavors, va coincidir la portaveu dels comuns al Parlament, Elisenda Alamany, no hi haurà “normalitat democràtica” a Catalunya.

El Govern retira la demanda pel 9-N

La reunió del consell executiu d’ahir va servir per retirar la demanda del Govern contra l’expresident Artur Mas i els exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau per l’organització del 9-N. A l’abril, durant la vigència de la intervenció via article 155, el ministeri d’Hisenda va ordenar a la Generalitat que presentés una demanda al Tribunal de Comptes per reclamar el rescabalament dels 5,2 milions d’euros que va costar la consulta del 9 de novembre del 2014. “El judici va excloure la malversació i, per tant, no incorren els requisits per exigir responsabilitat comptable”, va argumentar la portaveu del Govern, Elsa Artadi. De fet, quan el PP va forçar que la Generalitat se sumés a la demanda, va contradir la posició que havia mantingut a l’inici del Procés, en què no apreciava responsabilitat comptable del Govern en el 9-N. Amb el gest d’ahir, la Generalitat es retira de la causa, que no obstant això continuarà perquè la fiscalia manté l’acusació contra els exmembres del Govern. El procés obert al Tribunal de Comptes va néixer amb les demandes que van presentar l’any passat Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució.