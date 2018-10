Junqueras i Romeva demanen per escrit que es designi un altre diputat perquè exerceixi el seu vot

Els diputats d'ERC empresonats, Oriol Junqueras i Raül Romeva, han demanat per escrit que es designi Sergi Sabrià perquè mentre duri la seva suspensió exerceixi els seus vots. Segons ha pogut saber l'ARA, ho han presentat aquest migdia, després que al matí el ple ha activat el mecanisme per substituir els diputats suspesos pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

Ara per ara JxCat encara no ha presentat l'escrit i, segons fonts del grup parlamentari, ho estan valorant. Un dels dubtes que plana sobre la llista de Carles Puigdemont és si activaran aquest mecanisme per a l'expresident, ja que implica substituir-lo. Algunes fonts apunten que Puigdemont podria optar per no demanar-ho i mantenir l'acta de diputat sense exercir el vot. Ara mateix tampoc pot votar a través de la delegació de vot, perquè han caigut els arguments jurídics que sustentaven la sol·licitud: ja no recauen mesures cautelars sobre ell perquè Alemanya va rebutjar la seva extradició per rebel·lió i el Tribunal Suprem va retirar l'euroordre perquè no el volia només per jutjar-lo per malversació.

Sigui com sigui, abans de dijous s'ha de resoldre aquesta qüestió: serà llavors quan hi haurà la primera votació des que el Tribunal Suprem va suspendre els diputats. Una de les parts de l'acord entre JxCat i ERC era el "manteniment" de les majories parlamentàries a canvi que els republicans acceptessin votar al ple les suspensions. En un primer moment el grup de JxCat no era partidari d'establir aquest mecanisme i estava disposat a governar amb 59 diputats.