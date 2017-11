Junqueras, en un article al 'The Times': "El govern espanyol ens vol de genolls, submisos, però ens trobarà dempeus"

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, afirma en un article al ' The Times' escrit des de la presó i recollit per l'ACN: "El govern espanyol ens vol de genolls, submisos, però ens trobarà dempeus". Junqueras assegura que el govern espanyol "ha usurpat" el poder a Catalunya, però avisa que els consellers empresonats i els que són a l'exili dedicaran "tota" la seva energia "a defensar la democràcia i els drets polítics i civils i a guanyar la llibertat".

El vicepresident ha escrit aquest article des de la presó d'Estremera, on lamenta que "la comunicació amb el món exterior és molt limitada". Junqueras explica que només pot parlar "50 minuts per telèfon cada setmana" amb la seva família. "Tenim els nostres fills al cap mentre patim el càstig per defensar la llibertat de Catalunya", assegura. El vicepresident explica que dedica el seu temps a "reflexionar, i, per sort, com a catòlic, a pregar".

En l'article, titulat 'Jo potser soc a la presó, però els catalans seguirem la lluita', Junqueras també defensa que Carles Puigdemont és "l'únic president legítim de Catalunya" i destaca el "contrast obvi" entre la justícia belga i l'espanyola coincidint amb el dia en què ell i els quatre consellers que també són a Brussel·les tornen davant del jutge. "No és una opinió, és un fet", diu Junqueras sobre el fet que "la justícia espanyola no actua com les europees".

"Poc abans que ens deixessin sense llibertat, es va filtrar a la premsa espanyola i a alguns polítics que la jutge demanaria que ens tanquessin sense fiança. Ja estava tot preparat. La jutge Lamela només va necessitar cinc minuts del nostre testimoni abans d'anunciar la decisió", explica.

Junqueras també denuncia el paper del PP i el PSOE en la crisi catalana. "Tant el PP com els socialistes han optat per la repressió, la suspensió de llibertats, la liquidació de les nostres institucions i enviar-nos a presó", lamenta. "En nom de la unitat espanyola, els catalans són brutalment atacats, i les institucions escorcollades. Nosaltres creiem que les diferències s'han de resoldre democràticament", assegura Junqueras. En aquest sentit, defensa que el 21-D els catalans votaran "independència, una altra vegada".