Junqueras reclama a Torra convocar eleccions abans que el Suprem l'inhabiliti

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat al president Quim Torra que convoqui eleccions abans que el Tribunal Suprem l'inhabiliti per desobediència per negar-se a despenjar la pancarta dels presos polítics de la façana de la Generalitat. En una entrevista per escrit a Ràdio 4, Junqueras ha afirmat que ara és el moment de salvar vides però ha afegit que en el moment de la reconstrucció social caldrà passar per les urnes. En aquest sentit, ha instat Torra a activar el rellotge dels comicis de manera consensuada amb ERC com a soci de govern.

Aquesta demanada del màxim dirigent dels republicans topa amb la voluntat ara de Torra d'allargar la legislatura per la pandèmia. A finals de gener, el cap de l'executiu va dir que donava per esgotada la legislatura i que quan la cambra aprovés els nous comptes comunicaria la data en què els catalans tornarien a les urnes. "Aquesta legislatura no té més recorregut polític. Arriba al seu final", va dir en una compareixença el 29 de gener davant la decisió del president de la mesa del Parlament, el republicà Roger Torrent, de no mantenir la seva acta de diputat.

La crisi del coronavirus, però, ha fet que el president de la Generalitat hagi decidit ajornar sine die la convocatòria de les eleccions. Torra ja va deixar clar que no comunicaria la data de les eleccions catalanes quan el 24 d'abril el Parlament aprovés els pressupostos del 2020 i en les últimes setmanes ha anat insistint que ara tots els esforços s'han de centrar en la lluita contra la pandèmia i que no té sobre la taula anunciar una data electoral. De fet, recentment va dir que se sentia molt còmode amb els membres del seu govern.

Des de JxCat, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha respost a Junqueras a Ràdio 4 dient que ara seria "incoherent" convocar eleccions i "estar pendents d'una campanya electoral" perquè la situació serà "adversa" durant molt de temps i seria "frívol", assegura, engegar uns comicis abans d'enfocar el pla de reconstrucció. "El que necessita el país és un tancament de files i no batalles partidistes", ha defensat Buch, que ha assegurat que la possible inhabilitació de Torra no s’espera fins a finals del segon semestre.

El conseller ha explicat que la consellera de Salut, Alba Vergés, d’ERC, ara mateix no té les eleccions en ment sinó només la lluita contra el covid-19, però que "potser sí" que hi ha altres consellers que pensen "en altres coses". "Si algú vol pensar en guanyar les eleccions que hi pensi. A Junts per Catalunya l’única dèria és fer front al covid-19 i afrontar la crisi amb el millor èxit", ha conclòs.

Junqueras ha fet aquesta demanda a Torra en una entrevista a la ràdio pública espanyola que va ser ajornada de manera polèmica ahir. El Consell d'Informatius de RNE es va mostrar contrari a l'ajornament d'aquesta entrevista que s'havia de fer just abans del debat al Congrés sobre la pròrroga de l'estat d'alarma i assenyalava que s'havia produït per ordre del director d'Informació i Actualitat de RTVE, Enric Hernández, coincidint amb el no dels republicans a la pròrroga del decret.