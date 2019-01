Junqueras acudirà al TEDH si el TC no es pronuncia sobre el recurs d'empara contra la presó abans del judici

L'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras ha presentat un escrit al Tribunal Constitucional (TC) perquè l'informi sobre si endarrerirà la resolució del seu recurs d'empara contra la presó provisional i avisa que, si no rep cap resposta abans de l'inici del judici al Tribunal Suprem, acudirà al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). En un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, demana al Constitucional que l'informi sobre si té previst reprendre la deliberació i resolució del recurs d'empara contra la presó "als mers efectes d'articulació d'una estratègia defensiva eficaç".

Avisa que davant la imminència de l'inici de la vista del judici oral al Tribunal Suprem pel procés sobiranista, al voltant del proper 5 de febrer, en cas de no tenir cap resposta, "emprendria aquell mateix dia la via d'impugnació prevista en el Conveni Europeu de Drets Humans donada la inefectivitat dels recursos d'índole interna". L'advocat ha presentat aquest escrit després que el TC hagi decidit ajornar la seva decisió sobre el recurs de Junqueras "per no interferir en el judici de l'1-O".

Van den Eynde recorda que el recurs d'empara té per objectiu "interferir" o revocar la decisió del Tribunal Suprem sobre la privació de llibertat: "No pretendre aquest efecte seria igual que reduir la via d'impugnació davant la jurisdicció constitucional a una mera discussió argumental sobre la validesa o prevalença de drets fonamentals, sense cap efecte material, i causaria un dany irreparable".