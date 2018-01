En marxa la vista al Tribunal Suprem per resoldre el recurs de Junqueras per sortir de la presó

Ha començat la vista al Tribunal Suprem en què Oriol Junqueras defensa la seva llibertat. Un vehicle camuflat de la Guàrdia Civil ha traslladat a les 9.20 h del matí el vicepresident cessat, Oriol Junqueras, fins als calabossos de l'Audiència Nacional. I cap a les 10.15 h Junqueras ha entrat al Suprem amb una furgoneta de la Policia Nacional per assistir a la vista que ha de servir per revisar la mesura cautelar de la presó preventiva.

Fonts presents a la vista per decidir la llibertat d'Oriol Junqueras apunten que la interlocutòria de la sala de recursos es farà pública d'aquí a uns dies. Avisen, però, que la resolució es podria saber avui 'in voce'. Andreu Van den Eynde, lletrat de Junqueras, serà qui tindrà el primer torn d'intervenció per defensar el seu recurs. Després, els advocats de Vox i els fiscals Javier Zaragoza i Consuelo Madrigal expressaran la seva oposició a la llibertat del president d'ERC. Van den Eynde demanarà que Junqueras tingui un últim torn de paraula al final de la vista.

Al carrer, representants d'ERC donen suport al vicepresident, entre els quals hi ha diputats al Congrés com Gabriel Rufián i Ester Capella i senadors com Mirella Cortés, Bernat Picornell i Miquel Àngel Estradé. També diputats electes el 21-D com Ruben Wagensberg, Òscar Peris i Antoni Castellà, de Demòcrates, integrant de la llista republicana. En declaracions als mitjans Rufián s'ha mostrat convençut que "l'escarni continuarà" i que Junqueras no sortirà de la presó, fent referència a les informacions avançades per alguns mitjans. "Però nosaltres també continuarem denunciant", ha remarcat. Per part del PDECat no ha assistit ningú.