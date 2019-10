Junqueras demana la credencial d'eurodiputat, però la JEC reitera que ha d'acatar la Constitució en persona

El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha remès un escrit a la Junta Electoral Central (JEC) en què sol·licita la seva credencial com a eurodiputat electe. Tanmateix, segons ha pogut saber l'agència Europa Press, l'àrbitre electoral li ha respost amb la mateixa carta que va utilitzar al mes de juny davant una petició similar: cal que acati la Constitució en persona per completar el tràmit. Així, la JEC també ha recordat que no n'hi ha prou amb una acta notarial, tal com Junqueras ha intentat.

L'exvicepresident va encapçalar la llista d'Ara Repúbliques, la coalició electoral formada per ERC, EH Bildu i BNG, a les eleccions europees del 26 de maig, en què va resultar elegit. No obstant això, Junqueras no va arribar a prendre possessió del seu escó perquè el Tribunal Suprem va prohibir-li sortir de la presó per prometre la carta magna al Congrés de Diputats. Un tràmit que, en canvi, sí que van permetre quan va sortir escollit diputat a les Corts espanyoles com a cap de llista d'ERC per Barcelona, el 28 d'abril.

En qualsevol cas, la JEC ha subratllat que l'acte "d'acatament de la Constitució és de naturalesa constitutiva" i que, per tant, "no s'adquireix la condició de membre del Parlament Europeu fins que no es produeix". Aquest acatament, continua l'escrit, ha de fer-se "davant la Junta Electoral Central" i implica que l'electe "hagi de comparèixer presencialment davant d'aquest òrgan" per a la realització d'un acte que defineix de "naturalesa personalíssima".

"Resulta, doncs, indelegable, i no pot realitzar-se a efectes mitjançant qualsevol mecanisme que vulgui escollir el mateix interessat al marge de les previsions legals a l'efecte", conclou l'organisme arbitral.

La qüestió de la immunitat

Mentre arriba la resposta de l'òrgan electoral, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) encara ha de resoldre si el líder d'ERC té immunitat o no pel fet de ser eurodiputat electe. Una qüestió que Junqueras i els seus advocats assenteixen i defensen argumentat que, tot i la seva immunitat, ha sigut jutjat pel Tribunal Suprem i que cal anul·lar la condemna. Fa tot just una setmana, el tribunal encapçalat pel magistrat Manuel Marchena imposava una pena de 13 anys de presó a l'exvicepresident de la Generalitat per un delicte de sedició i malversació.

El TJUE va fixar, el mateix dia que es coneixia la sentència, el 12 de novembre com a data clau al calendari. Serà llavors quan l'advocat general de l'alt tribunal exposi les seves conclusions sobre la immunitat parlamentària d'Oriol Junqueras.