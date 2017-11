Junqueras encapçalarà la llista en cas que ERC vagi en solitari i l'acompanyaran els presos polítics

D'aquí tres dies es tanca el termini per registrar les coalicions a les eleccions del 21-D i el sobiranisme debat si es presenta conjuntament. Aquest dissabte, el consell nacional d'ERC ha pres una decisió: només compartirà coalició amb el PDECat si també s'hi afegeixen Demòcrates i MES, però també la CUP, una part de Podem i independents que facin ampliar l'espectre de l'independentisme. En cas que això no sigui possible, Esquerra es presentarà en solitari i, segons ha pogut saber l'ARA, Oriol Junqueras serà el seu candidat.

En cas de presentar-se en solitari –l'escenari més previsible segons els republicans–, ERC plantejarà una llista electoral que es nodreixi bàsicament dels presos polítics –que acompanyarien Junqueras en els primers llocs– i de les persones que s'han significat durant els últims anys per arribar a proclamar la República. Carles Mundó, Dolors Bassa i Raül Romeva són els empresonats vinculats a ERC que estarien a les llistes i també s'hi afegiria Meritxell Serret i Toni Comin, actualment a Bèlgica. A tots ells se'ls ha guardat simbòlicament sis cadires buides en la reunió del consell nacional dels republicans.

Segons diverses fonts consultades, ERC inclourà a les llistes els diputats actuals –que van votar la DUI– i també els alts càrrecs del Govern –que van signar a l'abril el seu compromís amb el referèndum–. L'objectiu és "reivindicar" la seva feina, però també "protegir-los" de les "amenaces" de l'Estat, segons apunten les fonts.

Dimarts que ve es reuniran les federacions territorials, però no serà per iniciar l'habitual procés de selecció de candidats. Els consellers nacionals han fet confiança en la direcció del partit, que serà la que s'encarregui bàsicament de configurar les llistes. I, a més d'incloure-hi els presos polítics, els diputats i els alts càrrecs del Govern, es preveu tornar a obrir la candidatura a altres espais polítics. En aquest sentit, les converses amb el secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, evolucionen favorablement.