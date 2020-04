Junqueras presenta una querella per les "amenaces" del Suprem a les juntes de tractament

Nou moviment judicial del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, aquesta vegada amb el Tribunal Suprem (TS) com a destinatari. La defensa del líder republicà ha presentat aquest diumenge una querella al jutjat de Manresa per "un delicte de coaccions, amenaces i contra els drets cívics fonamentals" per part de l'alt tribunal espanyol. Quin és l'origen de la controvèrsia?

El dimarts passat en el grup de whatsapp dels periodistes que segueixen l'actualitat del Suprem va aparèixer un missatge amb una advertència. Deia que, en cas que els funcionaris de les presons catalanes -membres de les juntes de tractament- decidissin excarcerar els presos polítics perquè complissin el confinament pel covid-19 a casa, s'exposaven a "responsabilitats penals" i a un possible delicte de prevaricació. 48 hores més tard, les juntes de tractament van decidir no excarcerar els presos. Segons la querella, avançada per TV3 i La Vanguardia i a la que ha tingut accés l'ARA, el "missatge amenaçador" emès des del Suprem va condicionar la decisió de les juntes de tractament i va fer-ho al marge de la llei.

La querella no va destinada a cap magistrat en concret del tribunal que presideix Manuel Marchena, i considera que la persona responsable "haurà de ser identificada a través de la instrucció judicial". Però igualment té clar una cosa: "La voluntat d'afectar la presa de decisions lliure dels funcionaris membres de les Juntes de Tractament és òbvia". La querella apunta a possibles delictes de coaccions i amenaces, però hi afeigeix prevaricació i usurpació de funcions.

Les defenses dels líders independentistes, no només la de Junqueras, estan convençuts que el missatge al grup de Whatsapp va ser determinant en les juntes de tractament. ¿Quin funcionari s'exposaria a deixar els presos lliures amb una advertència tant clara? De fet, els advocats del líder d'ERC consideren que el missatge és tant clau, que sol·liciten als Mossos d'Esquadra que busquin l'aparell des del que es va emetre, n'evitin la destrucció i es citi a declarar els membres de l'equip de comunicació del tribunal. Per tot, una de les peticions que la querella fa al jutge és ordenar que es practiquin de "forma immediata les diligències urgents" per evitar la destrucció de proves.

En la querella de Junqueras es destaca un fet rellevant: tant Nacions Unides, com el Consell d'Europa com la Organització Mundial de la Salut (OMS) van recomanar als Estats reduir tan com poguessin la població penitenciària mentre durés el confinament perquè les presons són una zona de risc de potencial contagi. Això no va evitar el missatge del Suprem ni la decisió de les juntes de tractament.

Fronts judicials que es multipliquen

Els fronts judicials de Junqueras es multipliquen. Té oberts diversos recursos al Tribunal Constitucional, entre ells la recusació de tots els magistrats, i un altre al Tribunal General de Justícia de la Unió Europea per intentar poder exercir com eurodiputat. Al jutjat de Manresa també hi ha anat en més d'una ocasió. Una d'elles per presentar un habeas corpus quan se li va vetar la sortida de la presó per anar a Estrasburg i que li va ser inadmès. Aquesta vegada confia en tenir un major recorregut.

En declaracions a TV3, el portaveu de l'equip jurídic de Junqueras Joan Ignasi Elena ha exposat que ha existit una "actitud autoritària i d'abús de poder" per part del Suprem que va intentar "condicionar les juntes de tractament". Fonts de l'entorn del líder republicà consultades per l'ARA expliquen que volen que la justícia indagui qui va donar la indicació d'enviar el ja famós missatge de whatsapp i que "testifiqui". "No tenim la persona contra la que anar perquè no sabem qui ho va decidir", resumeixen les mateixes fonts. Això és el que es vol aclarir amb aquest nou moviment als tribunals.