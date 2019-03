La delegació del Govern a Londres retira el llaç groc de la façana després de l'ordre de la JEC

La delegació de la Generalitat al Regne Unit, a Londres, ha retirat el llaç groc que penjava del seu balcó després que la Junta Electoral Central (JEC) donés al president de la Generalitat, Quim Torra, un termini que durava fins demà a les 11 del matí per fer efectiva la retirada. Els responsables de la delegació del Govern a la capital britànica han explicat que en lloc del llaç groc es posarà una pancarta sobre Sant Jordi, que aquest any també se celebra al Regne Unit amb la venda de roses i llibres.

La Junta Electoral Central (JEC) havia estimat el recurs presentat per Ciutadans. El grup va denunciar que el símbol contravenia els acords anteriors de l'organisme de control dels processos electorals, que havia obligat Torra a retirar tota la simbologia en suport dels presos polítics dels edificis del Govern.

La JEC els ha donat la raó. En canvi, l'organisme ha respost als Mossos que sí que permet la pancarta substitutòria penjada al balcó de la Generalitat divendres passat, en defensa de la llibertat d'expressió, segons consta en una resolució enviada al cap dels Mossos.

"L'edifici de referència, on s'ubica la delegació del govern de la Generalitat al Regne Unit, s'ha d'entendre comprès dins de l'àmbit de l'acord de la Junta Electoral Central del 21 de març passat, atès que l'exigència de neutralitat i la consegüent prohibició d'exhibir símbols partidistes que dimana de l'article 50.2 de la Loreg inclou expressament "tot acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics", afirma el text de la resolució de la JEC, que s'ha reunit aquest dimecres amb desenes d'assumptes sobre la taula, però ha donat prioritat a aquest, que ja va motivar un anunci de sanció contra el president pels incompliments de la setmana passada.

La JEC, però, no detalla aquest cop possibles conseqüències de l'incompliment de l'acord, com sí que va fer en l'última ordre, quan directament ordenava als Mossos la retirada. Ciutadans demanava també que es remetés l'incompliment a la Fiscalia per ampliar la denúncia per desobediència contra Torra presentada avui mateix. L'organisme no ho fa, tot i que la mateixa Fiscalia podria incloure aquesta resolució en les seves investigacions.

S'ha Acabat denunciarà els símbols independentistes a la universitat

Per la seva banda, l'associació constitucionalista S'ha Acabat (liderada per exmembres de Joves de SCC díscols amb la cúpula de l'entitat) també ha anunciat avui que denunciarà les universitats catalanes a les juntes electorals pertinents per haver-se negat a retirar "símbols separatistes". En un comunicat, l'organització opina que les universitats són una "eina potent de propaganda per al separatisme". Tant és així, afirma l'entitat, que els edificis dels centres educatius contenen un "elevat" nombre de pintades, cartells i pancartes a favor de l'independentisme. Així, S'ha Acabat vol registrar denúncies davant l'administració electoral per aconseguir "espais nets" de cara les pròximes eleccions.