La Junta Electoral impedeix a Atresmedia celebrar el debat del dia 23 que incloïa Vox

La Junta Electoral Central (JEC) ha impedit a Atresmedia celebrar el debat electoral a cinc previst per al 23 d'abril. L'autoritat central ha prohibit a la corporació emetre el debat tal com estava previst, amb els quatre candidats de les formacions amb més representació al Congrés (PSOE, PP, Ciutadans i Podem) i Vox. La JEC ha instat la corporació a modificar-ne el format si vol tirar endavant el debat. Per això, Atresmedia finalment ha decidit que el representant del partit d'extrema dreta, Santiago Abascal, no participi en el debat.

La JEC havia instat la corporació a modificar-ne el format i trobar una alternativa que respongués a les demandes de JxCat, PNB i Coalició Canària, formacions amb representació parlamentària que, en canvi, a hores d'ara no estan convidades a participar en el debat.

La formació encapçalada per l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, va interpel·lar l'autoritat electoral per prohibir a Atresmedia emetre el debat electoral previst per a la nit de Sant Jordi, ja que el consideraven "contrari als principis de pluralisme, igualtat i neutralitat informativa".

Malgrat la modificació en el format, Atresmedia ha emès un comunicat en què insisteix en "l'interès periodístic del debat a cinc". En aquest sentit, considera que desenvolupar-lo d'aquesta manera no menysté la presència "de cap formació política amb representació parlamentària o que concorre a les eleccions". Així, la corporació afirma que en les últimes setmanes tots els partits "han tingut i tindran l'oportunitat, a través d'entrevistes, informacions i, fins i tot, altres debats de traslladar els seus missatges a la societat".

Per la seva banda, RTVE manté la seva invitació per celebrar el debat a quatre dels líders de PP, PSOE, Podem i Ciutadans. Pedro Sánchez va rebutjar participar en aquest debat. Davant d'aquesta negativa, la resta de líders també van rebutjar la invitació. Ara, RTVE diu que distribuirà el senyal d'aquest debat a les televisions públiques i privades espanyoles i també ho retransmetrà a través dels seus diferents canals.