La detenció d'almenys una membre dels CDR aixeca les crítiques de la majoria de partits

La detenció d'una membre dels CDR pels talls de carreteres de Setmana Santa ha aixecat les crítiques de la majoria de partits catalans, a excepció del PP.

Junts per Catalunya, ERC i la CUP han criticat que un tall de carretera sigui considerat un delicte de terrorisme i rebel·lió. Així ho han manifestat a través de diverses piulades Quim Torra (JxCat), Marta Vilalta (ERC) i Mireia Boya (CUP).

https://t.co/CBD4mjksABó? Terrorisme? Per l'amor de Déu! Han estat sempre accions pacífiques i solidàries. On és la llibertat d'expressió i de manifestació? A quin estat d'excepció ens porta el PP? Llibertat immediata. Prou repressió. https://t.co/8xBI6rlKDM — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) 10 d’abril de 2018

ERC demana respondre-hi amb accions cíviques i pacífiques.

Intensifiquen la repressió perquè només hi entenen de força. La millor resposta: la solidaritat, la persistència i el convenciment que som un moviment cívic, pacífic, democràtic i transversal. Tot el suport a les persones detingudes. #JoSocCDR https://t.co/gnq3DHRVGN — MartaVilaltaTorres🎗 (@martavilaltat) 10 d’abril de 2018

La CUP ha acusat "d'autoritari" l'Estat.

Un tall de carretera considerat terrorisme i rebel·lió. Qui digui que no estem davant d'un estat autoritari i no es posi al costat dels @CDRCatOficial sense matisos està blanquejant una dictadura #JoSócCDR — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 10 d’abril de 2018

La portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, també ha criticat la "criminalització" de les protestes pacífiques.

La protesta pacífica és el que tenim la gent davant dels qui han practicat regressió de drets i llibertats fonamentals sistemàticament. L'única violència és la que practiquen els qui sense resposta política viuen de l'"invent del conflicte". Prou criminalització. https://t.co/yYoBvuibjr — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 10 d’abril de 2018

També el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha fet servir Twitter per lamentar la detenció de la membre dels CDR.

Escucho en la SER que acusan a la detenida de los CDR de sedición, rebelión y terrorismo.



Solo falta que le acusen también de haber disparado a Kennedy en Dallas.



A Alberto San Juan le prohiben su obra de teatro.



Y mientras cientos de corruptos disfrutan de impunidad. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 10 d’abril de 2018

I Arran també ha criticat via Twitter l'acusació de terrorisme.

▶️Si fer assemblees i tallar carreteres és terrorisme TOTES som terroristes.

Totes som CDR, #JoSocCDR. pic.twitter.com/d5osWvdVWr — Arran #25AnysAmbTu🌹 (@Arran_jovent) 10 d’abril de 2018

El Partit Popular, per la seva banda, ha aplaudit l'actuació de la Guàrdia Civil. El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha dit que és "molt gratificant" que la Guàrdia Civil actuï contra els CDR.

Muy gratificante conocer que la @guardiacivil está procediendo a detener responsables de los Comités Defensa de la República. 👏👏👏👏 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 10 d’abril de 2018

La Guàrdia Civil ha detingut la membre dels CDR com a presumpta responsable de la coordinació dels talls de carreteres i aixecament de barreres als peatges que van fer els CDR durant els dies de Setmana Santa a Catalunya. La noia és de Viladecans, on els agents també estan fent escorcolls. De fet, fonts de la investigació no descarten més detinguts per altres accions dels CDR, més enllà de Setmana Santa, perquè l'operatiu encara està obert.