Junts per Catalunya demanarà que els seus diputats a Brussel·les puguin delegar el vot

Junts per Catalunya també sol·licitarà que els seus diputats a Bèlgica puguin delegar el vot. Així ho expliquen fonts de la candidatura a l'ARA després que el Tribunal Suprem hagi deixat en mans de la mesa del Parlament la possibilitat que els diputats empresonats –Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Joaquim Forn– puguin votar a la sessió constitutiva del Parlament, malgrat que no els autoritzi a sortir de la presó. Així, les mateixes fonts expliquen que tan aviat com puguin faran arribar la sol·licitud a la cambra catalana de Sànchez, Forn, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Lluís Puig i Clara Ponsatí. En canvi, fonts consultades d'ERC asseguren que de moment volen esperar l'informe dels lletrats i no tenen previst demanar la delegació del vot per cap dels seus diputats. El seu objectiu és que Junqueras pugui assistir al ple –afirmen.

Abans de dimecres la mesa del Parlament ha de resoldre si permet o no la delegació del vot dels empresonats, malgrat que el reglament redueix aquesta possibilitat només en el cas de la maternitat o paternitat, incapacitat, malaltia greu o hospitalització. En una interlocutòria aquest divendres, el jutge del Suprem Pablo Llarena va denegar a Junqueras, Sànchez i Forn la possibilitat de sortir de la presó per assistir a la sessió constitutiva del Parlament, malgrat que hi ha precedents en què sí que s'ha autoritzat la sortida de presos preventius. De fet, la llei general penitenciària permet al jutge de torn decidir sobre el permís de sortida quan les circumstàncies ho requereixen. El magistrat, que justificava la seva decisió pel suposat perill que hi haguessin "enfrontaments" i "mobilitzacions" arran dels trasllats fins al Parlament, assegurava que la mesa pot decidir la possibilitat de delegar el vot si no hi ha un impediment administratiu.

En la primera sessió de la nova legislatura, els diputats han d'escollir els nous membres de la mesa i la presidència del Parlament. És clau per als independentistes mantenir la majoria en aquest òrgan, ja que la investidura a distància de Carles Puigdemont –l'únic presidenciable que de moment compta amb el suport de la majoria de la cambra– depèn d'una interpretació flexible del reglament. D'entrada, aquesta majoria no perilla perquè fins i tot sense els vots dels presos i els exiliats (en són vuit), JxCat, ERC i la CUP sumen més que els partits constitucionalistes. Només en cas que els comuns s'aliessin amb Ciutadans, el PP i el PSC, els independentistes podrien perdre la majoria a la mesa. Un escenari que els de Xavier Domènech han descartat per activa i per passiva.

Qui prendrà la decisió?

Aquesta setmana els grups del PSC i Ciutadans van demanar un informe als lletrats – sol·licitat per Carme Forcadell– perquè es pronunciessin sobre l'absència de fins a vuit diputats a la cambra i les possibilitats de cedir el vot. Arran de la decisió de Llarena de denegar la sortida a Junqueras, ERC també n'ha sol·licitat un altre. Els lletrats, doncs, s'hauran de pronunciar sobre la interpretació que consideren més correcta del reglament, però serà la mesa del Parlament qui tindrà l'última paraula. Ara bé, no hi ha unanimitat sobre qui ho ha de decidir: la de la diputació permanent presidida per Carme Forcadell i que tindrà la seva última reunió de la legislatura dimarts o la de la mesa d'edat que presideix l'hemicicle només el dia de la constitució del Parlament basant-se en l'edat dels diputats. Aquesta última estarà formada per tres diputats: el més gran dels 135, Ernest Maragall, i els dos més joves, Rut Ribas i Gerard Gómez (tots d'ERC).

Diverses fonts dels grups independentistes interpreten que ha de ser la mesa de la diputació permanent, mentre que fonts jurídiques es decanten perquè sigui la mesa d'edat. Consideren que la mesa de la diputació permanent ha de resoldre només qüestions "administratives" i de tràmit que no poden tenir una gran afectació en la pròxima legislatura i que, per tant, una decisió d'aquest calibre no la pot decidir. La mesa de la diputació, que es reuneix el dia abans de la constitució del ple, decideix qüestions de poca transcendència –expliquen les mateixes fonts–. Una de les coses que farà, per exemple, és distribuir a l'hemicicle els set grups parlamentaris.