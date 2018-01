L'ajornament reobre la pugna entre JxCat i ERC

Davant de l' ajornament per part del president del Parlament, Roger Torrent, del ple d'investidura en què s'havia de votar Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat) ha fet un comunicat en què considera que s'hauria d'haver fet el ple d'investidura aquest dimarts i explica que el partit desconeixia la decisió que prendria Torrent. "No ha sigut consultada ni comunicada prèviament als representants de Junts per Catalunya", explica la formació que, amb tot, valora positivament que el president de la cambra s'hagi compromès "públicament a no proposar cap altre candidat alternatiu a Carles Puigdemont".

La decisió de Torrent reobre una guerra entre Junts per Cat i ERC que fins ara havia estat soterrada. L'ajornament ha creat un gran malestar en la formació de Puigdemont, que considera que el president del Parlament ha estat "deslleial". El creuament d'acusacions arriba fins al detall que, segons ERC, Torrent hauria truc at fins a cinc vegades Puigdemont aquest matí. L'entorn del president, però, afirma que "no li consta" cap trucada de Torrent.

Per la seva banda, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha criticat públicament la decisió de Torrent i manté la convocatòria de manifestació d'avui a les 14.30 h, una marxa que anirà de la plaça Sant Jaume al Parlament, per "exigir que la sessió d'investidura per restituir el president Carles Puigdemont es dugui a terme sense ingerències, en els terminis i condicions que ja estaven establerts". "No acceptem que un tribunal de part dicti les decisions al Parlament", sentencia l'entitat, que exigeix que "es respecti el mandat popular obtingut a les urnes el 21-D". "No acceptarem cap pas enrere de les nostres institucions en la defensa del mandat del poble de Catalunya i en la defensa dels membres d’aquestes mateixes institucions", conclou.