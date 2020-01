Junqueras, Romeva, Bassa, Turull, Rull i Forn tornaran al Parlament el 28 de gener

Els presos polítics tornaran a trepitjar el Parlament el 28 de gener. El departament de Justícia ha donat llum verda a la compareixença davant la cambra d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, tal com ha confirmat l'ARA. El permís, concretament, es dona perquè assisteixin com a compareixents a la comissió d'investigació de l'article 155 en la sessió prevista per aquell dia. Allà seran interpel·lats pels diputats i podran aportar les seves impressions.

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima garantirà la seva "presència" física al Parlament, que és un "deure inexcusable", ja que es tracta d'una petició formulada per la cambra catalana, segons ha informat el departament que lidera Ester Capella.

La comissió a la qual assistiran els presos polítics es va crear el novembre del 2018 amb l'oposició de Cs, PP i PSC. Té per objectiu avaluar el que va suposar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució entre el 27 d'octubre del 2017 i el 2 de juny del 2018. Mitjançant aquell article tot el Govern de Carles Puigdemont va ser cessat, inclosos els consellers ara empresonats. Els líders independentistes condemnats podran sortir, doncs, per explicar-se al Parlament. La Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat ha afirmat que en "garantirà" la presència i, per tant, el departament de Justícia traslladarà els presos a la cambra catalana.

Jordi Cuixart surt de la presó en el seu primer permís penitenciari

Fonts de la conselleria de Justícia consultades per l'ARA defensen la decisió adoptada, ja que consideren que els presos han d'atendre la petició quan "els reclama un parlament". Recorden que també han sortit de la presó, per exemple, quan els ha reclamat la justícia –poder judicial– i consideren que han de fer el mateix quan ho demana el poder legislatiu. El departament que lidera Ester Capella admet que la decisió que s'ha pres és impugnable perquè "tots els actes administratius es poden recórrer", però ho veurien "extraordinari", ja que consideren que el que s'ha decidit és plenament raonable. La líder de Cs, Lorena Roldán, ha mostrat la seva indignació per la decisió però, per ara, no ha anunciat cap mesura.

Sense precedents

La mateixa comissió del Parlament ja va citar els presos a principis del 2019, però no va poder aconseguir que hi anessin. Llavors estaven en presó preventiva perquè encara no s'havia celebrat el judici i el Suprem els hi va denegar l'assistència. La cambra catalana va protestar, primer, per la dilació de l'alt tribunal en pronunciar-se i, després, per la seva negativa. Serà la primera vegada que Junqueras i Forn tornaran des que van ser empresonats avui fa 807 dies. Turull, Bassa, Rull i Romeva sí que havien pogut assistir al ple en els poc més de tres mesos que van tenir de llibertat provisional entre la primera i la segona entrada a la presó, on encara hi són. El dia 28 es retrobaran tots amb la cambra.

Sànchez demana un segon permís

Després que Jordi Cuixart sortís ahir de la presó per gaudir del seu primer permís penitenciari, avui desenes de periodistes eren a les portes de Lledoners. Estaven pendents d'una eventual sortida de Jordi Sànchez, líder de la Crida, que també va sol·licitar abandonar el centre penitenciari durant 48 h dimarts passat i té l'autorització de la Generalitat. Amb tot, el líder independentista s'ha afanyat a aclarir que no sortirà de la presó aquesta setmana. Això no l'ha aturat, però, a l'hora de demanar un segon permís, aquest de 72 hores, que el centre penitenciari li ha concedit.