JxCAT, ERC i la CUP negocien fer la investidura demà per avançar-se a Llarena

Les citacions del jutge Pablo Llarena, divendres, als diputats que estan investigats pel Tribunal Suprem ha sacsejat fins a tal punt el debat d'investidura que els partits independentistes es plantegen que la sessió sigui demà mateix, un dia abans que el candidat a la presidència -encara no formalment nomenat-, Jordi Turull, comparegui davant Llarena. El jutge també ha citat per aquell dia Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Marta Rovira.

Un cop Jordi Sànchez va renunciar, ahir, a la seva candidatura, el president del Parlament havia traçat l'escenari cap a una sessió d'investidura dilluns. Per arribar-hi, planejava començar la ronda de contactes amb els grups demà, amb Ciutadans. La citació de Llarena, però, pot fer canviar aquests plans. De fet, Turull, la portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, i el diputat Albert Batet s'han reunit amb Torrent per analitzar la situació. Avançar el ple d'investidura obligaria el president del Parlament a fer una ronda de contactes exprés i convocar el ple obviant els terminis que requereixen habitualment.

Diferents fonts consultades per l'ARA sostenen que, de moment, avançar la investidura és només un dels escenaris que s'estan plantejant. "Ara mateix està tot sobre la taula", apunta una d'aquestes fonts. Junts per Catalunya és qui més pressió posa perquè el ple sigui demà, mentre que ERC té reticències. La CUP, els vots de la qual són imprescindibles -si no hi ha renúncia de Carles Puigdemont i Toni Comín- veu viable la sessió i, fins i tot, segons fonts de JxCat, podria replantejar-se la seva votació.