JxCat ofereix a la CUP una qüestió de confiança per aconseguir el seu suport a la investidura

Junts per Catalunya vol aconseguir el suport de la CUP per investir el nou president malgrat que la nova proposta que els van fer arribar no convenç els anticapitalistes. És per això que, segons fonts de la llista del president els han posat sobre la taula la possibilitat de fer una qüestió de confiança a mitjans del mandat per aconseguir el seu suport a la investidura. Aquest mecanisme -que Junts pel Sí ja va oferir en el seu dia quan es negociava el suport a Artur Mas- serviria per controlar el compliment dels acords, entre els quals el procés constituent i la constitució del Consell de la República a Brussel·les presidit per Carles Puigdemont.



El president, que avui participa a Ginebra en una conferència sobre el dret a l’autodeterminació, es reunirà demà amb l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que es troba a la ciutat suïssa des de finals de gener quan no va anar a declarar davant del Tribunal Suprem. La trobada es produirà en plena negociació sobre la investidura entre la CUP i JxCat.



Els cupaires, fins ara, s’han mostrat reticents a les propostes de JxCat i ERC. Consideren el pla de legislatura «autonimista» i emplacen a les dues formacions a buscar altres suports o permetre que Puigdemont i Toni Comín votin a distància des de Brussel·les. Fins i tot, la setmana passada, en una entrevista a La Xarxa, el diputat Vidal Aragonès va suggerir que els dos exiliats deixessin l’escó. Una opció que, tot i no contemplar-se ara, el mateix Puigdemont va posar sobre la taula en la seva reunió dimecres a Brussel·les amb el grup parlamentari de JxCat.



"Fins al darrer moment estarem parlant perquè l’acord sigui possible"

El diputat de la llista del president, Quim Torra, que també es troba a Ginebra, ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació que en aquesta reunió també hi haurà un punt de "retrobada". "Parlaran tan de la situació política a l’exili com a dins el país", ha dit. Estem lluitant perquè el pacte d’investidura sigui a tres forces polítiques i fins l’últim moment estarem parlant perquè sigui possible", ha afirmat.



D’altra banda, el diputat ha posat en valor els actes previstos aquesta setmana a Ginebra sobre la qüestió catalana, tan al Festival sobre els Drets Humans d’aquest diumenge com els dos esdeveniments a dins les Nacions Unides. "Una de les activitats clau en aquesta legislatura és la internacionalització del dret a l’autodeterminació. Qualsevol moviment que podem fer, per nosaltres és molt important", ha assegurat Torra.