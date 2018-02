JxCat i ERC mantenen converses al Parlament per desbloquejar la legislatura

Els contactes entre Junts per Catalunya i ERC segueixen al Parlament després que ahir la negociació quedés en 'stand by'. Aquest matí delegacions dels dos partits han reprès converses i està previst que més tard també s'hi sumi la CUP -els anticapitailstes han dit que no es pronunciaran fins que hi hagi un acord entre les dues grans formacions independentistes-. Ahir les negociacions no van avançar i les trobades que estaven previstes a la cambra no es van produir. De moment, els canvis legals que proposa JxCat per investir Carles Puigdemont al Parlament no convencen a ERC i el repartiment de l'executiu juntament amb el programa de Govern en depenen directament. El que sí que hi ha més consens és en la proposta de resolució sobre el reconeixement del Govern legítim que els independentistes volen aprovar en un ple abans de la investidura. Un text, però, que encara no està tancat.

Ahir JxCat els van fer una proposta -revisada pels seus advocats perquè no perjudiqui als diputats que estan processats, presos i els que han d'anar a declarar al Suprem- i aquest divendres ERC l'està estudiant. "Hi hem de fer aportacions", assenyalen a l'ARA fonts republicanes.

Tanmateix, cap dels dos partits es compromet a que es pugui acabar registrant avui aquest text al Parlament. Mentre que JxCat veu amb bons ulls, almenys, presentar la resolució públicament i entrar-la a registre, ERC prefereix que abans hi hagi un "acord global".

La fórmula d'investidura i el pla B

A banda de la proposta de resolució, ERC i JxCat han de desencallar la investidura -que oficialment continua sent la de Carles Puigdemont- i també tancar el repartiment del Govern. La llista del president ha posat sobre la taula una reforma de la llei de presidència per poder fer la investidura a distància i ha demanat activar la comissió del reglament per reformar-lo i poder elegir el president també a distància si l'altra via no funciona. "Nosaltres volem tenir totes les vies activades", asseguren fonts de JxCat. ERC, però, no es fa seves cap de les dues vies perquè creu que allargarien molt el període abans de la investidura i que també intervindria el Tribunal Constitucional. L'alt tribunal va dictar mesures cautelars que limitaven el dret de Puigdemont a presentar-se com a candidat a que obtenís l'autorització del Tribunal Suprem i retornés a Catalunya. Mentrestant, recorden els republicans, el 155 continua aplicat a la Generalitat.

Davant la complexitat de la investidura de Puigdemont, emergeixen plans B com Jordi Turull, Jordi Sànchez (empresonat a Soto del Real) o Elsa Artadi, ara portaveu de JxCat. Aquest és un escenari que contempla JxCat però no activaran aquesta fase fins que s'hagi intentat investir Carles Puigdemont. Així es desprèn del document que al CUP ha remès aquesta setmana a la militància perquè es pronunciés sobre la proposta que Puigdemont va fer als anticapitalistes a Brussel·les.

En el pla del president hi ha una doble investidura: una a Brussel·les en una assemblea de càrrecs electes que l'escollís president del Consell Republicà i una altra a Barcelona a distància després d'haver modificat la llei de Presidència. En cas que no sigués possible, Puigdemont -segons el document de la CUP- obria la porta a fer un pas al costat i investir un altre diputat de JxCat al Parlament.

Repartiment 50-50 de l'executiu

Pel que fa al Govern, ERC i JxCat treballen en un repartiment dels departaments del 50-50%. La diferència entre les dues formacions a les eleccions va ser de poc més de 10.000 vots. Malgrat el discurs de restitució de les institucions, el que és cert és que bona part dels consellers no repetiran. Els que ho faran de moment són Jordi Turull i Josep Rull per part de JxCat i Raül Romeva i Oriol Junqueras -empresonat a Estremera- per part d'ERC. A les travesses de nous consellers hi apareixen la número dos d'ERC, Marta Rovira; el fins ara president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch; o el diputat de JxCat Lluís Font -també membre de la direcció del PDECat-. El dubte és quin paper es dona als consellers exiliats a Brussel·les: Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Menys Comín, tots van renunciar a l'acta de diputat per assesgurar la majoria independentista en el ple d'investidura.

En un primer moment, JxCat va plantejar prescindir de la conselleria d'Exteriors i incoporar aquest àmbit a la conselleria de Presidència. Tanmateix, ERC va demanar mantenir aquest departament, on vol situar Romeva. D'altra banda, JxCat també tenia la intenció de crear un nou departament de política digital -ara és una secretaria a Presidència- que finalment no hi serà.