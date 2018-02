JxCat respon a ERC: "Les màximes garanties les donen el Parlament i la majoria absoluta"

Després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, hagi reclamat a JxCat que presenti la seva fórmula per a una investidura "efectiva" de Carles Puigdemont, fonts de la llista del president consultades per l'ARA responen que "les màximes garanties [de la investidura] les donen el Parlament i la majoria absoluta". En aquest sentit, demanen que el ple es convoqui aviat i que el president de la cambra, Roger Torrent, "no el demori", a més d'instar els republicans a "treballar amb rigor" i "no fer debats públics innecessaris".

Recorden que, en l'acord abans de la sessió constitutiva del Parlament, JxCat va acceptar donar suport a Roger Torrent a la presidència del Parlament a canvi que ERC donés suport a Carles Puigdemont a la investidura. "Volem reprendre aquest acord", afirmen des de JxCat.

"L'independentisme, unit, sempre troba solucions i aquest cop també ho farem", afirmen les mateixes fonts.