JxCat i ERC acorden seguir reclamant el referèndum pactat i eviten posar-hi terminis

El govern espanyol té sobre la taula l'ultimàtum que aquest dimarts li va fer arribar el president del Govern, Quim Torra. O hi ha una proposta de referèndum acordat al novembre o ERC i el PDECat li retiraran el suport parlamentari. En canvi, les propostes de resolució presentades aquest dimecres perquè es votin dijous en el debat de política general fugen dels terminis. Els partits que donen suport al Govern han acordat que una d'aquestes propostes faci referència explícita al diàleg i la negociació bilateral amb l'Estat "per garantir l'exercici del dret a l'autodeterminació", incloent-hi un referèndum "acordat, vinculant i reconegut internacionalment", però no posen cap límit temporal.

Com han estat dient els últims mesos, la negociació s'hauria de fer "sense condicions ni renúncies a les voluntats i amplis consensos expressats per la ciutadania de Catalunya" i, a més del dret a decidir, també hauria de tractar els incompliments de l'Estat en matèria de "finançament, traspassos i inversions", la flexibilització dels objectius de dèficit i l'increment del sostre de despesa per tenir més marge pressupostari en els comptes de l'any que ve. L'últim punt insisteix en la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les lleis socials aprovades pel Parlament.

Com és habitual en el discurs d'ERC i JxCat aquesta legislatura, entre les lleis no hi són ni la del referèndum ni la de transitorietat jurídica. Dues normes que, aquest dijous, tornaran a sotmetre's a votació si la mesa no decideix censurar el seu debat –les dues estan anul·lades pel Tribunal Constitucional–. El debat i la votació es faran a partir d'una de les propostes de resolució presentades per la CUP.

Propostes per separat

JxCat i ERC han presentat conjuntament 22 propostes de resolució –una de les quals sobre el dret a l'autodeterminació– i cada grup n'ha presentat tres més per separat, tot i que afirmen que també estan pactades entre ells. En les seves, els republicans constaten "el gran consens" entorn del referèndum que hi ha a la societat catalana; reivindiquen la creació d'una gran aliança entre partits i entitats –no només sobiranistes– per defensar els drets civils i polítics que estan sent "vulnerats" a Catalunya; condemnen "qualsevol mostra de violència, especialment quan està fonamentada en raons polítiques i ideològiques", i insten els partits polítics a "rebaixar la crispació" i el Govern a "preservar la pluralitat de l'espai públic".

Pel que fa a JxCat, plantegen que es reprovi la monarquia pel paper que ha adoptat especialment des del discurs del rei del 3 d'octubre de l'any passat, i insten el Govern a organitzar debats sobre el "model de país", en al·lusió al Fòrum Cívic Constituent –anunciat recentment per Torra–, tot i que eviten fer-hi referència explícita.