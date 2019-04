JxCat, a Junqueras: "No facilitarem governs d'extrema dreta, però la campanya no es pot basar només en això"

Després que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, hagi ofert una roda de premsa a l'ACN en què ha insistit que el seu objectiu és evitar per "acció o omissió" un govern d'extrema dreta –ha dit que prefereix "investir altres opcions" sense concretar quines–, JxCat ha replicat que també vol evitar un nou executiu del PP, Cs i Vox però que "no es pot basar la campanya exclusivament en això". Segons el número dos de la formació a Tarragona, Ferran Bel, les enquestes mostren que a Espanya "no hi ha una majoria amb aquest plantejament", en referència al fet que en cap sondeig sumen les formacions de Pablo Casado, Albert Rivera i Santiago Abascal, i ha afegit que també s'han de fer "plantejaments des de Catalunya".

Preguntat també per la petició de Junqueras de fer fort el seu partit a les eleccions, Bel ha dit, en una atenció als mitjans de comunicació des de Creixell (Tarragonès), que és normal que Junqueras demani el vot per a la seva formació, però ha afegit que no "comparteix tant" que basi la campanya en això. "Cadascú pot prioritzar l'opció de partit i que el seu sigui hegemònic; ho podem compartir tots en una situació normal. Però això ara no és la nostra prioritat, la situació és excepcional", ha afirmat.

"Els desitjo molta sort i tinc tot el respecte pel vicepresident Oriol Junqueras, com estic segur que també té la gent d'ERC cap al president Carles Puigdemont", ha dit, afegint que també li agradaria –com desitja que passi amb Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull– que acudeixi al Congrés de Diputats com a "pres polític" i pugui prendre possessió de l'escó.

Sigui com sigui, ha afegit que a parer seu els electors no haurien d'haver de "triar" en aquestes eleccions entre JxCat i ERC, insistint un cop més en la unitat electoral independentista.

Bel també ha contestat al president espanyol, Pedro Sánchez, que ahir va replicar el seu cap de llista assegurant que "mai" –ni ara ni més endavant– permetria un referèndum sobre la independència. "Qui ha posat les línies vermelles constantment és Pedro Sánchez, nosaltres posem conviccions", ha afirmat. En aquest sentit ha insistit que serà el líder del PSOE qui "bloquejarà" la investidura si no accepta les condicions que se li posen sobre la taula. "Nosaltres estarem a la taula de diàleg per esquifida que sigui", ha asseverat, per la seva banda, el conseller Damià Calvet, que també era amb Bel a Creixell juntament amb el número quatre, Ramon Tremosa.

Quines són les condicions de JxCat per fer president Pedro Sánchez? Malgrat les diferents versions que han donat, Bel ha fet pinya amb el cap de llista, Jordi Sànchez, que ahir es va oferir com a soci estable del PSOE si no vetava la possibilitat de parlar del referèndum com una de les opcions de sortida del conflicte. "Jordi Sànchez és la persona que genera més consens en el projecte de JxCat i ho ha establert clar, malgrat que es vulguin buscar les discrepàncies –ha afirmat–. Insisteixo en les nostres conviccions, no es pot negar el dret a l'autodeterminació i evidentment també és molt difícil materialitzar-ho abans de la investidura", ha dit el candidat de JxCat, que també ha dit que "no és incompatible" el plantejament del cap de llista i el de la número dos, Laura Borràs, que ha condicionat els seus vots a l'"exercici de l'autodeterminació" i la "fi de la repressió".

"El mai és mai va aparèixer en el debat de la moció de censura?", s'ha preguntat Bel, abonant la idea que els socialistes, després de la campanya electoral, canviaran de posició. "Va reconèixer que hi havia un problema polític i que s'havia de solucionar amb el diàleg. No bloquejarà la seva pròpia investidura com no va bloquejar el seu nomenament al govern", ha afirmat el fins ara diputat del PDECat, Ferran Bel, malgrat que el PSOE no va acceptar al febrer una taula de diàleg que inclogués l'autodeterminació, amb la qual cosa es van forçar unes noves eleccions.

Junts per Catalunya ha atès els mitjans de comunicació a Creixell per presentar les propostes sobre canvi climàtic, que han definit com una "prioritat" en aquesta legislatura. Els encarregats de fer-ho han estat Bel, el conseller Damià Calvet i el número quatre per Barcelona i fins ara eurodiputat Ramon Tremosa. Han fixat com a prioritat reclamar a Madrid la gestió de les conques dels rius, també del tram de l'Ebre que passa per Catalunya. Segons Calvet, l'Estat no actua a la conca de l'Ebre per "combatre la regressió" del Delta. També ha demanat la gestió de les costes catalanes i el "desmantellament" definitiu del projecte del Castor. Calvet també ha remarcat que el govern espanyol de Pedro Sánchez no ha retirat el recurs al Tribunal Constitucional contra la llei contra el canvi climàtic, una qüestió –ha dit– que seguiran treballant amb els pròxims inquilins de la Moncloa.