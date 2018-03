Els diputats de JxCat ja estan reunits a Brussel·les per decidir si proposen un candidat alternatiu a Sànchez

Una trentena de diputats de Junts per Catalunya (JxCat) estan reunits des d'aquest migdia a Brussel·les per decidir l'estratègia que ha de seguir el grup després de que el jutge Pablo Llarena hagi prohibit a Jordi Sànchez sortir de la presó per assistir al ple d'investidura. La reunió ha començat formalment a les 12.30 h, tot i que els diputats ja han mantingut trobades prèvies amb Carles Puigdemont des de les 10.30 h.

El dilema per a JxCat és mantenir Sànchez com a candidat a l'espera que el Suprem resolgui l'apel·lació que ha presentat el grup o cedir a les pressions d'ERC perquè JxCat presenti un candidat per a una investidura "efectiva".

Ni Puigdemont ni els diputats reunits a Brussel·les -tots menys Jordi Sànchez, que és a la presó, i tres més que tenen prohibit sortir de l'Estat- han fet declaracions a l'entrada a la reunió però està previst que al voltant de les 17.00 h celebrin una roda de premsa.

És la tercera reunió de JxCat a Brussel·les des de les eleccions del 21-D. L'última va ser el 5 de febrer. En aquesta ocasió, la trobada del grup se celebra a l'Hotel Marivaux, al centre de Brussel·les, i no a l'hotel on habitualment Puigdemont celebrava reunions de treball, l'Husa President Park.