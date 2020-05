JxCat signa una declaració amb tots els grups del Parlament per condemnar la corrupció de CDC

Junts per Catalunya ha signat aquest dimecres una declaració amb tots els grups del Parlament per condemnar la corrupció de CDC arran de la sentència del cas Palau. Després de diversos dies negociant en el marc de la junta de portaveus, finalment els partits han consensuat el text que s'ha llegit aquest dimecres en la sessió al Parlament i que exigeix a Convergència el "ràpid retorn" dels 6,6 milions d'euros "espoliats de les arques públiques", la quanitat que marca que ha de pagar la sentència per haver-se finançat il·legalment.

La declaració afirma que "Catalunya no ha estat exempta dels problemes derivats de la corrupció política i institucional" i fa referència concretament al cas Palau. "Recentment s’ha conegut la condemna del Tribunal Suprem a Convergència Democràtica de Catalunya per haver-se finançat il·legalment a través del Palau de la Música. La sentència l’obliga a retornar els 6,6 milions d’euros espoliats", afirma el text acordat per tots els grups.

Així, el Parlament condemna els fets i expressa el "compromís sòlid" contra aquestes pràctiques. "Expressa el seu rebuig total i unànime de qualsevol pràctica corrupta, arbitrària o discrecional que comporti un atemptat contra el bon funcionament institucional que ha de caracteritzar totes les institucions de Catalunya, i, en particular, per la seva actualitat i gravetat, rebutja l’actuació que ha motivat la condemna confirmada a Convergència Democràtica de Catalunya pel cas del Palau de la Música", conclou la declaració.

La iniciativa va ser impulsada pels comuns i ha estat treballada per tots els grups, inclòs Junts per Catalunya, que es va presentar a les eleccions a través d'una coalició entre el PDECat i la mateixa Convergència. Quan en roda de premsa s'ha preguntat al Partit Demòcrata sobre el cas Palau, el seu portaveu, Marc Solsona, se n'ha desvinculat. "No vam ser ni part investigada ni part acusada", va asseverar en el seu moment.

En el text pactat al Parlament, que ha llegit el secretari de la mesa David Pérez (PSC) dins l'hemicicle, s'ha titllat la corrupció com "el principal enemic del bé comú que hauria d'orientar l'activitat i les accions de totes les institucions del país". "La corrupció lesiona la democràcia i la seva legitimitat, ja que les institucions i els actors polítics que duen a terme pràctiques corruptes només participen en el procés democràtic per a obtenir beneficis privats i no persegueixen l’interès general que hauria de perseguir tot actor polític", conclou, a més de posar de manifest també que genera un repartiment "ineficient dels recursos" i "trenca la lliure competència" dels agents econòmics i socials davant l'administració.

Durant l'emergència sanitària, després de dos anys de la sentència de l'Audiència de Barcelona, el Tribunal Suprem ha confirmat el veredicte que condemnava a CDC a pagar un decomís per haver-se finançat il·legament d'empreses a canvi d'obra pública i la pena de presó dels exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet i Jordi Montull. El partit va dipositar com a fiança un seguit de seus per tal de pagar aquests diners durant el procediment judicial, però ara, en el marc de l'execució de la sentència, cal veure si arriben a cobrir aquests sis milions. En cas que no, Convergència es troba en concurs de creditors i Hisenda haurà de reclamar en aquest procés un cop taxades les propietats. El partit que va crear Jordi Pujol està en procés de liquidació: té un deute d'uns quatre milions d'euros, la majoria del qual a bancs per crèdits amb garantia hipotecària.

Declaració contra l'homofòbia i els reptes de la societat catalana per sortir de la crisi del covid-19

D'altra banda, els grups també han consensuat dues declaracions més per a aquesta sessió parlamentària: una sobre els reptes de la crisi del coronavirus i una altra sobre el compromís en el combat contra l'homofòbia.

La declaració relacionada amb la pandèmia s'ha iniciat expressant el condol a les víctimes del coronavirus i també l'agraïment a tots els professionals que han seguit treballant durant l'emergència sanitària en els sectors especials, fent esment explícit dels sanitaris. El Parlament també posa de manifest que la crisi ha "agreujat" les desigualtats ja existents i la vulnerabilitat "estructural" de molts col·lectius. Així, s'ha compromès a legislar amb celeritat per prendre mesures que ajudin a pal·liar aquesta situació.

"Aquestes desigualtats socials afecten especialment les dones, segons tots els indicadors, per tal com s’incrementen la sobrecàrrega de cures, la dependència econòmica i, consegüentment, la violència masclista", ha posat de manifest la declaració parlamentària.

D'altra banda, la cambra catalana, a través d'una declaració institucional, també ha expressat la seva adhesió en la lluita contra l'homofòbia, la transfóbia i la biòfia, a més de comprometre's a seguir "treballant contra tota mena de discriminació per raó d'orientació afectiva i sexual d'identitat de gènere". Malgrat que la declaració constata els avanços respecte el segle passat, també constata que "la realitat diu que encara som lluny d’una situació de veritable igualtat i de llibertat d’estimar".

També demana posar espencial atenció en el col·lectiu de dones lesbianes que són "invisibilitzades" i "pateixen cosificació" i en les persones transexuals. "Pateixen una discriminació estructural, la qual es reflecteix en el fet que el percentatge de desocupació en aquest col·lectiu és del 80% i la discrimanció en l'àmbit de la salut malauradament encara és present", acaba la declaració institucional.