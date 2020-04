El Suprem confirma les penes de Millet, Montull i CDC per l'espoli del Palau

Gairebé dos anys i mig després de la primera sentència de l'Audiència de Barcelona, la sala II del Tribunal Suprem ha donat per bo el primer pronunciament judicial que culpava CDC d'embutxacar-se 6,6 milions d'euros de comissions a canvi d'obres públiques. Els diners arribaven via el Palau de la Música i els canals eren el seu expresident, Fèlix Millet, i la seva mà dreta, Jordi Montull. El Suprem ha confirmat la condemna de 9 anys i 8 mesos de presó per l'exmàxim responsable del Palau, i 4,1 milions d'euros de multa i per Montull 7 anys i 6 mesos i una multa de 2,9 milions. Convergència haurà de retornar els 6,6 milions espoliats. En canvi però, l'alt tribunal rebaixa la condemna per l'extresorer del partit, Daniel Osàcar, i l'absol del delicte de tràfic d'influències. Enlloc de quatre anys i mig de presó, l'imposa tres anys i mig entre reixes. També rebaixa la condemna a la filla de Montull, Gemma, a quatre anys de presó.

El motiu de la rebaixa de la condemna a l'extresorer convergent, és que tot i que la sentència dona per provada l'existència del cobrament de comissions per part del partit, els magistrats consideren que "no queda acreditat" que Osàcar s'embutxaqués diners directament, sinó només que fes arribar al partit les quantitats donades pels empresaris i que es desviaven a través del Palau.