JxCat retira la petició de delegació de vot de Puigdemont per la investidura

Junts per Catalunya ha registrat aquest dimarts un text al Parlament per retirar la sol·licitud de delegació del vot del president, Carles Puigdemont. Segons confirmen fonts de la candidatura, el president ha fet aquest moviment perquè encara "no es descarta cap escenari". De moment, es mantenen les peticions de delegació del vot dels consellers exiliats Toni Comín, Meritxell Serrat, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Ara bé, en les darreres hores l'oposició havia esgrimit com a argument per portar la investidura preventivament al Tribunal Constitucional que Puigdemont havia demanat la delegació del vot i que, per tant, no assistiria al ple d'investidura. Retirant la petició, JxCat evita que els grups constitucionalistes utilitzin aquest motiu davant dels tribunals per sol·licitar una hipotètica suspensió cautelar.

A més, si JxCat aconsegueix finalment el suport d'ERC i la CUP a la investidura, el vot de Puigdemont no és imprescindible per aconseguir la majoria absoluta. Els independentistes tenen 70 diputats i en necessiten 68. Comptant, això, sí que la mesa torni a permetre el vot dels presos a distància i també ho puguin fer per primer cop la resta de diputats residents a Bèlgica. El president igualment tindria temps per tornar a demanar votar des de la distància fins el mateix dia del debat d'investidura.

La mesa del Parlament s'ha reunit aquest dimarts i tenia previst a l'ordre del dia abordar la qüestió del vot delegat dels exiliats. Tanmateix, després de conèixer la decisió de JxCat de retirar la petició de delegació del vot de Puigdemont, l'òrgan ha decidit ajornar la decisió sobre la delegació del vot dels altres quatre diputats electes que es troben a Brussel·les. Els seus vots són clau per la investidura de Carles Puigdemont. El proper dijous es reuniran representants de tots els partits -els grups parlamentaris encara no s'han constituït- per acabar d'estudiar aquesta qüestió.