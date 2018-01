JxCat escull Jordi Sànchez, ara a la presó, com a president de grup

Els diputats de JxCat, que estan reunits de de fa gairebé dues hores al Parlament, han decidit escollir Jordi Sànchez com a president de grup. L'expresident de l'ANC i número dos de la candidatura, empresonat des de fa més de cent dies a Soto del Real, assumeix un paper clau en la direcció del grup. Elsa Artadi, cap de campanya, serà la portaveu i Eduard Pujol el portaveu adjunt. Juntament amb Pujol, també assumiran aquest paper Albert Batet -que en els darrers dies és un dels que ha mantingut contacte directe amb Carles Puigdemont-, Lluís Guinó -exvicepresident del Parlament-, Josep Maria Forné -cap de llista per Lleida- i Gemma Geis -que va encapçalar la candidatura a Girona-.

Sànchez a hores d'ara és l'únic diputat de JxCat amb presó preventiva ja que Joaquim Forn va decidir renunciar a la seva acta com un gest de cara al jutge, Pablo Llarena, per sortir de la presó. De moment, Sànchez no té previst fer aquest pas.

Amb la configuració del grup parlamentari és visualitza, doncs, el nucli dur de JxCat, a més del president de la Generalitat i el seu entorn més proper. Pel que fa a Josep Rull i Jordi Turull, fonts de la candidatura mantenen que el seu lloc és al Govern, a la conselleria que ocupaven abans de l'aplicació de l'article 155.