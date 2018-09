JxCat vol forçar que el ple rebutgi la suspensió dels diputats

Les setmanes d’estiu i els múltiples contactes entre JxCat i ERC per gestionar la suspensió dels diputats processats per rebel·lió no han servit, encara, per tancar cap acord. Malgrat que el president Quim Torra va assegurar la setmana passada que hi havia un pacte amb els republicans, ahir el president del Parlament, Roger Torrent, va afirmar en una entrevista a TV3 que no hi ha res tancat i va demanar “prudència” per no repetir friccions. De fet, el grup parlamentari de JxCat tot just va consensuar internament dimecres en una reunió a Brussel·les la fórmula amb què creuen que s’ha de respondre al jutge Pablo Llarena: que la mesa enviï la resolució del Tribunal Suprem que suspèn tots els diputats processats per rebel·lió a la comissió de l’Estatut dels Diputats, que la comissió emeti un dictamen sobre el cas i que la suspensió se sotmeti a votació del ple. Fonts de JxCat recorden que, segons l’article 25 del reglament, la cambra ha d’assolir la majoria absoluta per suspendre un diputat. Així, la llista de Puigdemont -que juntament amb Torra va assistir a la reunió en què es va discutir aquesta qüestió- vol forçar que la resta de grups es pronunciïn.

En cas que s’optés per portar-ho al ple -on probablement la majoria independentista tombaria les suspensions-, fonts jurídiques apunten que, tot i que es pot interpretar que no hi ha desobediència, el Tribunal Suprem podria presentar un requeriment d’execució a la mesa o portar els fets a la fiscalia, cosa que deixaria la qüestió en mans del govern espanyol.

El grup de JxCat ha estat tres dies a Bèlgica per abordar les suspensions, preparar les iniciatives del nou curs polític -com les resolucions del debat de política general- i resoldre qüestions organitzatives. Malgrat el consens intern a què van arribar dimecres -hi havia opinions diferents a JxCat sobre com afrontar les suspensions-, fonts del grup admeten que s’ha d’acabar de parlar amb tots els presos polítics i que no serà fàcil que ERC accepti la seva proposta. Fonts dels republicans i de l’entorn del president del Parlament consideren que rebutjar la resolució de Llarena al ple no serà una “solució efectiva” perquè probablement serà impugnada als tribunals i els diputats estaran, igualment, suspesos -de fet, ara el Parlament ja no els paga el sou-. També afegeixen que la fiscalia podria tenir la “temptació” de querellar-se contra els membres de la mesa per desobediència. És per això que des d’ERC són partidaris que la mesa acordi la “substitució temporal” dels diputats -una solució que ja apuntava el mateix Llarena però que no està prevista a la llei- per mantenir la majoria independentista, informa Aleix Moldes.

JxCat acceptava aquesta solució al juliol per als diputats presos, però no per a Puigdemont. “No acceptarem la seva suspensió”, reiteren. Però ara algunes fonts també apunten que part dels diputats empresonats haurien virat els seus posicionaments respecte a l’estiu, quan veien amb bons ulls que la mesa els substituís. Fonts de JxCat argumenten que adoptar la solució de Llarena -la substitució-és facilitar al magistrat que es defensi davant l’acusació que està vulnerant els drets dels diputats. Les mateixes fonts recorden que la suspensió només se sustenta per l’acusació de rebel·lió, un delicte que consideren inexistent i que pot acabar caient durant el procés judicial, o més endavant si el cas arriba al Tribunal Europeu de Drets Humans.

L’informe del lletrat major del Parlament, Joan Ridao, a banda de posar en dubte que es pugui aplicar la suspensió dels diputats processats per rebel·lió que no han utilitzat “armes de guerra” i “explosius” -tal com desenvolupa la doctrina del Tribunal Constitucional-, afirma que s’ha de “conciliar” el que preveu el reglament del Parlament sobre les suspensions i la resolució de Llarena.

“Tot i que l’article 384 bis de la llei d’enjudiciament criminal fa referència a l’aplicació automàtica de la suspensió dels diputats processats en situació de presó provisional, no per això el reglament ha de cedir davant les previsions de la llei processal penal”, diu el text, que assenyala la mesa o la comissió de l’Estatut dels Diputats com a òrgans competents per decidir com s’ha de procedir.

Malgrat les dificultats, el president del Parlament es va mostrar convençut ahir que per al pròxim ple s’arribarà a un acord sobre la fórmula per “garantir la dignitat dels diputats” i, alhora, respectar la interlocutòria “surrealista” de Pablo Llarena. Torrent va haver de suspendre l’última sessió de l’estiu per aquesta qüestió: JxCat i ERC van evidenciar les diferències estratègiques de l’independentisme, que, avui, malgrat que s’han anat llimant les discrepàncies, encara perduren.

El xoc del mes de juliol: JxCat i ERC no van assolir l’acord i Torrent va suspendre els plens fins al mes d’octubre

Era l’últim ple abans de l’estiu, el 18 de juliol, i des de feia una setmana JxCat i ERC tenien sobre la taula la resolució del jutge Pablo Llarena que suspenia tots els diputats empresonats i l’expresident Carles Puigdemont. Malgrat els múltiples contactes, els dos grups majoritaris de la cambra no es van posar d’acord i la mesa no va prendre cap acord sobre les resolucions. ERC proposava substituir temporalment els diputats per mantenir la majoria a l’hemicicle, mentre que JxCat comprava aquesta opció si era només per a aquell ple i no afectava Puigdemont. ERC va afirmar que no acceptaria una solució ad hoc per a l’expresident i JxCat es va negar a votar la proposta que el president del Parlament, Roger Torrent, va presentar a la mesa. Tot i això, els membres de JxCat en aquest òrgan es van dividir: el vicepresident, Josep Costa, hi va votar en contra, i el secretari primer es va abstenir. I és que fins a l’últim moment hi va haver debat intern a JxCat sobre com respondre a les suspensions.