JxCat afirma que implementar l'1-O passa perquè l'Estat reconegui el dret a l'autodeterminació i una relació bilateral

JxCat afirma que va a Madrid a defensar la "implementació" del referèndum de l'1 d'octubre, en el que el 90% dels participants van optar pel sí a la independència. Ara bé, en què es tradueix això al Congrés dels Diputats? Per a la candidatura de l'expresident Carles Puigdemont, fer efectius els resultats de l'1-O vol dir "posar sobre la taula el reconeixement del dret a decidir i el dret a l'autodeterminació". "Si podem parlar d'això, podrem parlar de tot, d'investidura o pressupostos. Si no podem parlar d'això, no podem parlar de res", ha expressat el conseller Damià Calvet en una atenció als mitjans de comunicació al mirador dels jardins Costa i Llobera. "La implementació de l'1 d'octubre va de relació bilateral amb l'Estat", ha afegit.

Així, ha dit que el diàleg que es va estroncar amb el govern del PSOE ja pretenia això. "Com que no es va reconèixer una relació bilateral amb relator, per avançar en el reconeixement, hi va haver l'avançament electoral", ha dit, entre altres coses. "No podem donar xecs en blanc ni votar el menys dolent possible", ha afegit en relació a Pedro Sánchez.

Calvet, juntament amb la diputada al Congrés Míriam Nogueras ha enumerat un seguit de greuges en inversió d'infraestructures de l'Estat. El conseller de Territori ha fet referència al pagament de la disposició addicional tercera de l'Estatut, pendent des de l'any 2008, i que ha xifrat en més de 4.000 milions d'euros. Calvet ha denunciat l"'incompliment" per part de l'Estat de les bestretes que marcava l'Estatut d'Autonomia i ha tornat a fer referència als "16.000 milions d'euros de dèficit fiscal" que granen les possibilitats, segons ell, de Catalunya.

També ha fet referència a la gestió dels ports, remarcant que està "massa centralitzat" a l'estat espanyol i que Catalunya necessita poder gestionar els seus recursos. "No és incompatible treballar per la independència i alhora resoldre els problemes quotidians de la gent", ha dit el titular del departament de Territori, afirmant que tornaran a demanar a l'Estat el traspàs total d'aquestes competències. Alhora, ha dit que han posat sobre la taula del ministeri de Foment, actualment en funcions, que es reformuli el traspàs de Rodalies que es va fer ara fa deu anys. "No funciona", ha dit.De fet, pel que fa a la xarxa ferroviària, Calvet ha criticat la "manca clamorosa" d'inversió.

En relació a les carreteres, ha dit que les carreteres nacionals que depenen de l'Estat no s'han desdoblat i que això té efectes en l'economia i, sobretot, la circulació de camions, que al Generalitat es veu obligada a canalitzar a través de les autopistes. "Que ens donin els diners que corresponen a la inversió i ja ho farem nosaltres", ha asseverat, considerant que de la promesa del PP d'invertir 4.000 milions d'euros el 2015 només se n'ha executat el 14%.

"Aconseguir això és factible sempre que Catalunya sigui forta, aquestes eleccions van d'això", ha dit Calvet, defugint respondre si la llista de peticions és més factible que siguin realitzades amb un govern del PSOE o del PP.

Les crítiques a ERC

Després que Gabriel Rufián (ERC) hagi contestat a les crítiques de JxCat dient que li "desitja sort" a l'espai convergent i enquadrant JxCat en el centre dreta, Calvet ha contestat que la candidatura de Puigdemont és "transversal" i que hi ha gent de diverses tendències. Ell, ha assegurat, es considera de "centre esquerre" i "socialdemòcrata".

La número tres de JxCat a Barcelona, Míriam Nogueras, ha afegit que "això no va de dretes ni d'esquerres" sinó que "va de país".