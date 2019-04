Rufián esquiva les crítiques de JxCat: "Li desitgem tota la sort del món a l'espai convergent"

Gabriel Rufián ha seguit aquest dimecres de forma immutable el guió previst per ERC i ha esquivat les crítiques que, des de Tortosa, va dedicar JxCat als republicans aquest passat dimarts. "Li desitgem tota la sort del món a l'espai convergent", ha respost quan se li ha preguntat pel tema durant l'esmorzar informatiu organitzat per El Periódico. És la crossa on Esquerra ha decidit recolzar-se cada vegada que arriben atacs per part del seu soci de Govern.

Els republicans prefereixen defugir el cos a cos, perquè consideren que no els beneficiarà electoralment. La seva lluita, ara per ara, és amb el PSC i en aquest terreny no tenen cap problema per tornar totes les pilotes que els arribin. A més, Esquerra insisteix en reforçar la idea d'una unitat estratègia de l'independentisme posterior al 28-A i recorda que, a Catalunya, han de seguir governant plegats.

A Tortosa, el reguitzell de dards el va començar a llançar el número 2de JxCat per Tarragona, Ferran Bel: "Tenen tanta pressa per fer president Pedro Sánchez gratuïtament, i els ha costat tant fer president Carles Puigdemont que hi han renunciat. Molta confiança no es mereixen". El van seguir el conseller Damià Calvet, afirmant que els republicans han donat un “xec en blanc abans d’hora” al PSOE i l'expresident Artur Mas, que va afirmar que els d’Oriol Junqueras "pensen més en el partit que en el país", i encara hi va ser a temps a número dos de la candidatura, Laura Borràs: "M'horroritza haver de fer triar als votants de l’1-O entre sigles i presos".

Les estratègies per captar els més de 300.000 vots que es disputen segons l'últim baròmetre del CIS són completament oposades. Els ciutadans encara tenen onze dies per decidir quina és la més encertada.