JxCat demana a Torrent que aixequi l'ajornament i se celebri el ple d'investidura de Puigdemont

Junts per Catalunya es manté en la mateixa posició: "Tenim majoria absoluta i el ple es pot fer avui". Així de clara s'ha mostrat la portaveu, Elsa Artadi, que en roda de premsa al Parlament ha assegurat que no comparteixen l'ajornament del ple que ha anunciat el president de la cambra, Roger Torrent, i ha insistit que avui es donen les condicions per fer la investidura de Carles Puigdemont. Al seu torn, el portaveu adjunt, Eduard Pujol, unes hores més tard i després de reunir el grup parlamentari, ha demanat a Torrent que convoqui el ple d'investidura. "La democràcia no s'ajorna, la restitució del Govern no es pot ajornar i la dignitat no depèn del Tribunal Constitucional", ha afirmat contundent. "Insistim al president que reprengui la normalitat de la institució i aixequi l'ajornament", ha reiterat.

Junts per Catalunya ha assegurat que "no hi pot haver un altre escenari que no sigui el de la unitat dels 68 diputats que farem possible la investidura de Carles Puigdemont". Enviant un missatge als que s'han mobilitzat a les portes del Parc de la Ciutadella per donar suport a la investidura, Pujol ha demanat "confiança" i "tranquil·litat" en els representants del Parlament. Pujol ha volgut recitar unes línies del discurs que s'havia preparat en representació de Junts per Catalunya en la investidura que s'havia de celebrar aquesta tarda: "Som la revolta dels somriures, la del respecte i la tolerància i nosaltres continuem sent el somni", ha afirmat.

JxCat entén que hi ha les "garanties" per celebrar el ple -a diferència del que ha dit Torrent- perquè a parer seu les garanties només les concedeixen els diputats escollits a les eleccions del 21 de desembre. Artadi ha opinat que el Tribunal Constitucional "no és ningú per decidir el reglament del Parlament" i que hi ha una "incoherència jurídica" en les seves mesures cautelars. A més, ha remarcat que els diputats a l'exili han renunciat al seu escó per assegurar la majoria parlamentària.

És per això que defensen que encara hi ha temps perquè la investidura se celebri avui i ha dit que continuaran els contactes al llarg de tota la jornada. De fet, aquest migdia els diputats de JxCat es reuneixen per decidir què fan: valoren si ocupar l'escó dins l'hemicicle a les tres de la tarda, l'hora en què estava previst el ple, tal com ja ha anunciat que faria la CUP.

Tot i que JxCat ha valorat positivament el discurs de Torrent -n'ha destacat la fermesa sobre la candidatura de Puigdemont-, ha lamentat que no se'ls hagi informat prèviament de la decisió que ha anunciat a tres quarts de deu del matí. De fet, el vicepresident de la cambra, Josep Costa, ha fet constar la seva queixa durant la reunió de la mesa del Parlament.

JxCat assegura que hi havia un pacte amb ERC per fer la investidura avui

La portaveu de JxCat també ha assegurat que hi ha un pacte vigent amb JxCat i també converses amb la CUP per tancar un programa de govern -un extrem que també ha confirmat la CUP-. Artadi ha remarcat que fa temps que hi ha un pacte amb els republicans perquè es faci la investidura de Puigdemont i ha recordat que va ser arran d'aquest acord que JxCat va donar suport a la proposta de Roger Torrent per ser president del Parlament. "Ahir se'ns va dir que anàvem al ple avui", ha afirmat, i ha afegit que les negociacions es van allargar fins a la una de la matinada a la cambra.

Diverses fonts de JxCat no amaguen el malestar amb ERC per haver suspès la convocatòria del ple d'aquest dimarts i lamenten que hagi estat una decisió "unilateral". A més, temen que en el fons hi hagi una voluntat d'ERC de "pressionar" perquè canviïn el seu candidat. "No cedirem", remarquen des de JxCat, i recorden que Puigdemont és l'únic diputat que reuneix la majoria per poder ser investit president de la Generalitat.